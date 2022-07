Schüler engagieren sich bei Kulturhocketse an der Realschule Remshalden

Anfang dieser Woche fand die Kulturhocketse der Realschule Remshalden bei strahlendem Sonnenschein statt. Dank der Tatkraft von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und sogar ehemaligen Schülerinnen und Schülern konnte ein umfangreiches kulturelles Programm mit kulinarischer Vielfalt auf die Beine gestellt werden.

Nach einem kurzen Musikstück der Klasse 9 a begrüßte Realschulrektorin Monika Behrend die zahlreichen Gäste, die sich im Schulhof versammelt hatten. Dann folgten ein Tanz der Mädchen der Klasse 6 c, die Chor-AG mit den Musikstücken „I love my love“ und „We are the world“, eine weitere Musikeinlage der Klasse 9 c und ein Sketch mit dem Titel „Die Schulstunde“. Das gesamte Publikum durfte mitraten, welche Lehrkräfte die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler in ihren Parodien darstellten.

Waffeln, Kuchen und Schnitzel

Auch die Band „Black Pansy“, bestehend aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern, trat auf und den Abschluss bildete dann die Lehrerband mit zahlreichen Hits wie „Lemon Tree“ und „Westerland“. Viele Stände verschiedener Klassen sorgten für das leibliche Wohl mit Waffeln, Kuchen, Schnitzelbrötchen oder Gemüsespießen. Es war ein schöner Sommernachmittag mit zahlreichen Begegnungen und Gesprächen, so die Schule.