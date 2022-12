Schlot darf wieder rauchen: Wann gibt's wieder Brot aus dem Buocher Backhaus?

Etliche Monate war das Buocher Backhäusle nun außer Betrieb. Nachdem der Kaminkehrer Bedenken geäußert hatte, was die Standsicherheit des Kamins betraf, musste dieser unter der Einhaltung strenger Denkmalschutzvorgaben wieder instand gesetzt werden. Dafür wurde der Kamin etwa bis zur Hälfte abgebaut, um dann wieder neu aufgemauert zu werden. Wegen denkmalschutzrechtlicher Vorgaben war es nicht möglich, eine Blechverkleidung anzubringen.

Der nächsten Backhausnacht stehts nichts mehr im Wege

Derzeit warten die Buocher noch auf die offizielle Freigabe. Wenn es aber so weit ist, soll es bald wieder aus dem schmalen, nun renovierten Kamin rauchen. Und tatsächlich – so Jürgen Hammer, Sachgebietsleiter Hochbau der Gemeinde Remshalden -, habe man bereits die mündliche Zusage, dass alles in Ordnung ist. Damit steht auch der Backhausnacht im kommenden Jahr nichts mehr im Wege.

Übrigens: Reichlich Geschichte haben die Grundmauern des kleine Backhäuschens, das in Buoch ein wenig zurückversetzt an der Kirchgasse steht. Nach einer feuerpolizeilichen Anordnung im Jahr 1856 war es errichtet worden. Ein wichtiges Ziel war es damals, die Feuergefahr durch Backen in Einzelhaushalten zu vermindern. In den 80er Jahren wurde das Gebäude vom Heimatverein und etlichen Jugendlichen schließlich renoviert.

Wichtig: Backtradition erhalten

Groß ist es nicht, aber durchaus wichtig für die Dorfgemeinschaft, erklärt Sabine Bürklin, die offizielle Patin des Hauses ist: Manche Familien backen hier regelmäßig, vor allem aber die Backgruppe der Landfrauen und der Gesangverein.

Bürklin ist froh, dass nun bald wieder gebacken werden kann. Sie findet es wichtig, dass das Häuschen bestehen bleibt. „Zum einen geht es grundsätzlich um den Erhalt der Fähigkeit, in dem Backhaus zu backen“, findet sie. „Das braucht schon ein bissle Übung, da kann man nicht einfach die Temperatur einstellen und gut.“

Backen im Backhaus - das will gelernt sein und die Kenntnisse dazu lassen sich am besten beim Backen in der Gruppe weitergeben: Wie geht das Anfeuern, wann kommen die Brotlaibe rein und – vor allem – wann wieder raus?

Außerdem stärke das gemeinsame Backen in dem historischen Häuschen das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf. „Es ist ein Ort der Geselligkeit, und die Ergebnisse sind unübertrefflich.“