Schreibfehler am neuen Bushäuschen in Buoch: Scheiben werden wieder abmontiert

Nachdem es schon einige Verzögerungen betreffend der Umbauarbeiten an der Bushaltestelle Buoch gab, muss nun weiterhin auf die Seitenwangen des Bushäuschens gewartet werden. Als diese vergangene Woche geliefert und montiert worden waren, entdeckten Anwohner recht bald einen Tippfehler. „Gemeindehaus Bouch“ steht da statt „Gemeindehaus Buoch.“

Aus dem Rathaus heißt es dazu: „Als uns die falsche Beschriftung bekannt wurde und die ersten Hinweise aus der Bürgerschaft bei der Gemeindeverwaltung eingingen, haben wir unverzüglich veranlasst, dass die beiden betroffenen Scheiben abmontiert werden.“

"Ärgerlicher Fehler"

Aktuell werde gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen geklärt, wie es zu diesem „ärgerlichen Fehler“ gekommen ist und wie dieser zeitnah korrigiert werden kann.

Mit der grundsätzlichen Fertigstellung des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle in der Boslerstraße wird voraussichtlich am Freitag, 29. Juli, gerechnet. Dann wird die Ersatzhaltestelle in der Reichenbacher Straße aufgelöst und die Bushaltestelle am Gemeindehaus wird wieder in Betrieb genommen.

Künftig andere Verkehrsführung rund um die Bushaltestelle

„Der Umbau der Bushaltestelle erfordert künftig eine Fahrbahneinengung. Aus diesem Grund ist, mit Wiederinbetriebnahme der Bushaltestelle, kein Begegnungsverkehr im Bereich Boslerstraße mehr möglich“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Dies hat eine Änderung der Verkehrsführung zur Folge.

Die Boslerstraße wird zur „unechten Einbahnstraße“. Das bedeutet, dass der Abbiegevorgang von der Stuifenstraße in die Boslerstraße untersagt wird. Fahrräder sind ausgenommen. Dadurch wird die Stuifenstraße eine für den Rad- und Fußverkehr durchlässige Sackgasse.

Als Nächstes wird die Bushaltestelle am Lindenplatz in Hebsack umgebaut

Als Nächstes ist der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle Lindenplatz in Hebsack geplant. Die Bauarbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen. Auch hier werden wieder erhöhte Busbordsteine und Blindenleitsteine eingebaut. Der barrierefreie Ausbau der Haltestelle in Fahrtrichtung Winterbach wird auf Höhe der Eisdiele durchgeführt.

Ein Ausbau der vorhandenen Busbucht ist aufgrund von Zufahrten nicht möglich. Aus Platzgründen ist es hier auch nicht möglich, eine Buswartehalle bzw. eine Überdachung aufzustellen.

Ausbau in zwei Abschnitten

In Fahrtrichtung Geradstetten bleibt die Busbucht bestehen und wird entsprechend barrierefrei ausgebaut. Die vorhandene Überdachung kann auch weiterhin bestehen bleiben und muss nicht gegen eine neue Buswartehalle ausgetauscht werden.

Die Arbeiten der Baumaßnahme werden in zwei Abschnitten durchgeführt. Begonnen wird mit der Busbucht direkt am Lindenplatz in Fahrtrichtung Geradstetten. Hierzu muss der Gehweg voll gesperrt werden. Die Fußgänger werden mittels einer Ampelanlage (auf Höhe Remsstraße) auf den gegenüberliegenden Gehweg geleitet.

Mit Beeinträchtigungen auf der Fahrbahn ist ebenfalls zu rechnen, deshalb wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert und eine Halteverbotszone eingerichtet. Im Anschluss wird die Haltestelle in Fahrtrichtung Winterbach umgebaut.

Ersatzhaltestelle in der Winterbacher Straße

Die Ersatzhaltestelle wird in der Winterbacher Straße (Höhe Schwalbenweg) eingerichtet. Die Umbaumaßnahmen am Lindenplatz sollen bis ca. Ende August abgeschlossen sein.