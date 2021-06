Knapp 300 000 Euro nimmt die Gemeinde Remshalden jetzt in die Hand, um ihre Kapazitäten für die Grundschulkindbetreuung auszubauen. Die Zahlen sind seit 1991 – so lange wird eine ergänzende Betreuung für Schulkinder in Remshalden bereits angeboten – stetig gestiegen. Immerhin 77 Kinder werden im aktuellen Schuljahr in den Randzeiten und nachmittags betreut, zumindest in der Zeit, in der es die Corona-Bestimmungen zulassen.

Zehn weiteren Familien konnte kein Betreuungsplatz vermittelt