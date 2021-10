Noch nie waren Schwimmkurse so gefragt wie derzeit. Lars Thies, der in Remshalden und Strümpfelbach die Schwimmschule „Alles im Wasser“ betreibt, kann sich kaum retten vor Anfragen. Er ist so etwas wie eine Institution. Schon sein Vater war vor 60 Jahren Schwimmmeister, gab Schwimmkurse. Sein Bruder und er wählten den gleichen Beruf. Er kommt quasi aus einer Schwimmmeister-Dynastie.

Kindern das Schwimmen beizubringen, gehört zu seinem Selbstverständnis. Die Wartelisten für seine