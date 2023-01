Selin Yayla (19) aus Remshalden: Abiturientin führt eigene Corona-Teststation

Selin Yayla hat sich mit 18 Jahren neben dem Abitur einfach mal selbstständig gemacht. Sie eröffnete - gemeinsam mit ihrem Vater – das „Testzentrum Remshalden“ an der Reinhold-Maier-Straße. Das ist heute eines der wenigen, die es in Remshalden noch gibt. Viele haben inzwischen dichtgemacht. Mit den nachlassenden Corona-Beschränkungen waren weniger Tests nachgefragt. Das wiederum kommt der inzwischen 19-jährigen Schülerin entgegen. So kommt die verbliebene Kundschaft zu ihr.

Wie die junge Frau auf die Idee mit der eigenen, doch recht frühen Selbstständigkeit kam? Alles fing damit an, dass sie als Nebenjob bei verschiedenen Teststellen in Waiblingen, Schorndorf und Endersbach arbeitete. „Ich weiß noch genau, wie meine Mutter mich zu dem ersten Einsatz hingefahren hat“, erinnert sie sich. Nach der absolvierten Schulung fühlte sie sich bald sicher in dem Job, es machte ihr Spaß. Bald wurde sie auch zu diversen Firmen geschickt, um vor Ort Abstriche der Belegschaft zu nehmen.

Teststation als erfolgreiches Familienunternehmen in der Corona-Pandemie

Irgendwann nistete sich der Gedanke bei ihr ein, eine eigene Teststation zu eröffnen. Immerhin war klar: So wäre noch mehr zu verdienen. Die zu erfüllenden Voraussetzungen waren gering: Sie benötigte einen passenden Raum, die Ausstattung (also Sicherheitskleidung und Masken, die IT-Infrastruktur, um Testergebnisse zu verschicken) sowie ausreichend Tests.

Alleine war das nicht zu wuppen. Also redete sie mit ihren Eltern. „Mein Vater war selbst früher selbstständig“, berichtet sie. Sie wusste, dass er ihre Idee nicht abwegig finden würde. Und tatsächlich unterstützen die Eltern die Tochter – zum einen mit einer finanziellen Grundlage, um alle Voraussetzungen zu schaffen. Zum anderen springt seither der Vater in der Teststation ein, wenn Selin zur Schule oder lernen musste. Aber auch die Mutter und die Schwester sowie ein bis zwei Mitarbeiterinnen helfen mit. „Das ist ein richtiges kleines Familienunternehmen geworden.“

Und einträglich ist’s außerdem. „So konnte sich meine Tochter ein gutes Startkapital für eine spätere, neue Selbstständigkeit oder eine Wohnung erarbeiten“, freut sich Sayid Yayla. Zwar habe man die beste Zeit verpasst, als die Teststellen rund 18 Euro pro abgenommenen Test erhielten. Aber selbst die Entlohnung von 12,50 Euro pro Test hatte sich durchaus gelohnt. Inzwischen zahlt der Bund nur noch acht Euro pro Test, für Selbstzahler kostet jeder Abstrich zehn Euro. Von dem Geld müssen die Teststationen ihre vorhandenen Ausgaben stemmen: Equipment, Desinfektionsmittel, Steuern, all das.

Vor allem Anfang des vergangenen Jahres habe es noch richtig geboomt. „Die ersten drei Monate waren richtig gut.“ Dann allerdings sank die Nachfrage deutlich, als die Tests nur noch für wenige Gruppen kostenfrei waren. Noch weniger Abstriche wurden gemacht, als die Testpflicht weiter reduziert wurde. Derzeit seien 95 Prozent der Kunden Besucher von Patienten in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Immer mehr Corona-Testzentren schließen

Zeitweise habe man sich durchaus überlegt, ob man weitermachen wolle. Aber da die Miete nicht allzu hoch liegt und die Familie in unmittelbarer Nähe wohnt, blieb die Teststation geöffnet. „Und wo jetzt drum herum die anderen Testzentren schließen, wird es für uns wieder attraktiver“, erzählt Selins Vater. An die Zahlen der Anfangszeit kommen sie aber längst nicht mehr heran. Noch vor einem Jahr führten sie täglich zehnmal mehr Tests durch. Und wenn sich nun nach dem 28. Februar die Coronatest-Verordnung weiter ändert, könnte eine Schließung der Teststation immer wahrscheinlicher werden.

„Theoretisch könnten wir auch RSV- und Influenza-Virus-Abstriche machen“, erklärt Yayla. Er habe deshalb auch schon Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Allerdings gebe es daran wohl kein Interesse von offizieller Seite.

Große Verantwortung mit enormem Lerneffekt

Auch wenn mit dem Februar auch die Arbeit in der Teststation Remshalden zu Ende gehen sollte – Selin Yayla ist ganz und gar dankbar für die Erfahrung, die sie im Rahmen ihrer ersten, eigenen Selbstständigkeit machen konnte. Natürlich habe ihr die große Verantwortung anfangs auch ein wenig Angst bereitet. „Man will ja auch alles richtig machen.“ Gerade weil zu diesem Zeitpunkt schon Fälle bekannt geworden waren, bei denen nicht alles glatt gelaufen war. „Aber das hab ich schnell überwunden.“

Sie habe viel gelernt fürs Leben, über den Kontakt mit Menschen und auch über die Arbeitswelt. Und sie weiß jetzt schon, dass sie im späteren Berufsleben gerne wieder selbstständig sein möchte. Und sie weiß auch, welche Sorte Chefin sie einmal sein möchte. Eine, die motiviert und danach guckt, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gutgeht. „Ich möchte ein gutes Arbeitsklima schaffen.“ In welcher Branche und mit welchem Studium sie das erreichen möchte, ist für sie bislang noch nicht entschieden. Aber das grobe Ziel sei für sie klar. „Meine Eltern haben mir schon früh beigebracht, groß zu denken.“

Ob es nicht manchmal anstrengend war, neben dem Abitur am Schorndorfer Burg-Gymnasium das eigene Testzentrum zu führen? „Das ging eigentlich“, findet sie. „Ich nehm’ aus dem Unterricht immer viel mit, da bin ich ziemlich fokussiert.“ Auf diese Weise halte sich der Aufwand zur Vertiefung des Stoffes außerhalb der Schulzeit in Grenzen. Und in akuten Klausurenphasen sei die Familie eingesprungen.

Diese Personen haben noch Anspruch auf kostenlose Bürgertests

Natürlich blieb auf diese Weise weniger Zeit für andere Unternehmungen, die Abiturientinnen üblicherweise außerdem im Fokus haben: Partys, Freunde treffen und Ähnliches. „Aber meine Freundinnen wussten schon immer, wie ich drauf bin.“ Auch in der Schule übernehme sie bei Gruppenarbeiten beispielsweise die Rolle der Leiterin. Da sei es keine große Überraschung gewesen, als sie plötzlich als Geschäftsführerin auftrat.

Derzeit haben nur noch wenige Menschen einen Anspruch auf kostenlose Corona-Tests. Dies sind Besucher, Behandelte oder Bewohner in Einrichtungen wie Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern. Hinzu kommen unter anderem pflegende Angehörige.