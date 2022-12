So könnte sich der Remshaldener Wald verändern

Manchmal müssen Prioritäten eben neu gesetzt werden. Vor allem, wenn die Welt sich ändert: Klimawandel und Artensterben zwingen zum Handeln. Für den Remshaldener Gemeindewald gibt es deshalb eine neue Vereinbarung.

Als wichtigste Ziele für die kommenden zehn Jahre sind nun die Erholungs- und die Naturschutzfunktion fixiert. Die wirtschaftliche Nutzung des Waldes - also die Holzernte – ist damit ein nur noch nachrangiges Ziel. Fünf Prozent der Waldfläche sollen zudem stillgelegt werden. Das hat der Gemeinderat nach einem Antrag der Ali-Fraktion beschlossen.

Wald mit wichtiger Funktion bei Starkregenereignissen

Gemeinderätin Ursula Zeeb betonte in diesem Zusammenhang, dass es ihrer Fraktion darum gehe, die derzeit außerordentlich hohe Qualität des Gemeindewaldes zu halten. „Der Wald hat ja auch eine große Rolle in der Frage der Regenrückhaltung.“ Gerade bei Starkregenereignissen werde es darauf ankommen, dass der Wald zuvor so bewahrt wurde, dass er in der Lage ist, diese Leistung zu erbringen.

Revierleiter Andreas Münz und sein Vorgänger hätten über Jahre hinweg den örtlichen Wald zu einem funktionierenden Ökosystem wachsen lassen und schon immer die Klimaschutzfunktion in den Vordergrund gestellt, lobte sie.

Münz: Gucke optimistisch in die Zukunft

Münz, der nicht nur Chef über den Remshaldener Forst, sondern auch über den Waiblinger und Weinstädter Wald ist, guckt derzeit optimistisch in die Zukunft. „Ich denke, die Wälder werden sich erholen.“ Zwar seien die Trockenheitsschäden an den alten Buchen nicht wegzudiskutieren, erklärt er auf Nachfrage. Die Buchen seien vor allem an den Waldrändern und an anderen Standorten, an denen die Sonne intensiv hinscheine, stark von Trockenheitsschäden betroffen.

Dafür stünden die jungen und mittelalten Bäume recht gut da. Münz geht davon aus, dass diese in der Lage sind, sich an die inzwischen nicht mehr ganz so neue Trockenheit anzupassen, indem sie tiefere Wurzeln ausbilden, um so ausreichend Wasser aufschließen zu können. Deshalb setze man, so gut es gehe, auch auf eine natürliche Verjüngung im Gemeindewald.

Wurzelschnitt bremst Wachstum

Eichen nämlich, die per Samen von selbst ausgesät wurden, bildeten tiefere und kräftigere Pfahlwurzeln als solche, die verpflanzt wurden. Diese müssen sich schließlich nach dem erfolgten Wurzelschnitt erst neu in einer zunächst fremden Umgebung verankern.

Dabei wird dann keine neue Pfahlwurzel gebildet. Aus der Schnittstelle wachsen stattdessen drei bis vier Wurzeln weniger kräftiger Natur, erklärt Münz. Grundsätzlich gelte die Eiche aber als ein guter Ersatz für die trockenheitsanfälligere Buche. „Sie wird schön und dick“, erklärt Münz. Außerdem passe sie gut ins Erscheinungsbild des Waldes.

Eichen und Tannen statt Buchen und Fichten

Etwa 300 Bäume werden trotz der Wurzelschnitt-Problematik jedes Jahr im Remshaldener Wald gepflanzt. So versuchen Münz und sein Team, auch den Bestand zu lenken. Der Bestand von Eichen und Tulpenbäumen soll also vergrößert, der von Buchen reduziert werden.

Auch die Hochzeiten der Fichte sind längst vorbei. Besser kommen Kiefern und Tannen mit den Trockenheiten klar. Letztere bildet ebenfalls tiefere Wurzeln aus.

Übrigens holen die Forstarbeiter bald jene Buchen aus dem Wald raus, die in den vergangenen Jahren arg gebeutelt wurden. Das geschehe nun zeitnah, um das Holz noch in möglichst gutem Zustand zu ernten.

Je länger man zuwartet, desto stärker leidet die Qualität des Holzes, umso geringer fallen die Einnahmen beim ohnehin unumgänglichen Verkauf aus.

Stürme haben viel Holzvorrat gekostet

Sind die angeschlagenen Buchen gefällt, kann an gleicher Stelle wieder aufgeforstet werden. Grundsätzlich aber ernte man in Remshalden weniger als nachwachse - und agiere damit deutlich verhaltener als noch vor 30 Jahren, berichtet Andreas Münz. Damals musste nach den großen Stürmen in den Jahren ‘90 und ‘99 viel Holz aus den Wäldern herausgeholt werden. Allein der Sturm Lothar habe die Holzvorräte um ein Drittel verkleinert. „Das hat man schon gemerkt.“

Heutzutage sei das Thema Naturschutz und nachhaltige Waldwirtschaft Standard. Auch die jungen Kollegen kämen dieser Verpflichtung mit meist großer Selbstverständlichkeit nach.