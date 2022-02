Der russische Angriff auf die Ukraine am Donnerstagmorgen und die andauernden Kriegshandlungen haben viele Menschen schockiert. Auch der Remshaldener Bürgermeister Reinhard Molt zeigt sich betroffen angesichts des Kriegs in Europa. Das zeigte sich am Freitag auch in der Rathaus-Umgebung.

{element}

„Remshalden wird morgen als deutliches Zeichen der Solidarität mit der Ukraine unsere Gemeindefarben auf halbmast setzen“, schrieb der Schultes in einer E-Mail an unsere Redaktion bereits am