Spielplatz statt Traubenannahme: Armin Wiesners Idee für die Kelter Remshalden

Die Remshaldener Kelter neben dem Bürgerpark zählt zu den moderneren Anlagen der Remstalkellerei. Doch wenn die neue Zentralkelter zwischen Grunbach und Großheppach gebaut ist, wird das Gebäude für den Weinausbau nicht mehr benötigt. Was passiert danach mit dem Areal?

Was die Kellerei in Remshalden vorhat

Den Bau einer neuen Zentralkelter hat die Remstalkellerei schon seit vielen Jahren geplant. Denn die bisherige, dezentrale Ausrichtung ist nicht mehr wirtschaftlich. Finanziert werden soll der Neubau mit dem Verkauf des Areals in Beutelsbach, aber auch der bisherigen Keltern. Ursprünglich auf Weinstädter Gemarkung angedacht, hat die Genossenschaft vergangenes Jahr dann ein Grundstück in Remshalden ins Auge gefasst, auf dem ein Neubau denkbar wäre. Erste Pläne wurden dem Gemeinderat im Herbst 2022 präsentiert. Sie stießen damals auf einhellige Zustimmung.

Noch ist das Bebauungsplanverfahren für die neue Zentralkelter indes noch nicht abgeschlossen. „Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist bereits erfolgt“, sagt Gardijan Wenger, Pressesprecher der Gemeinde, auf unsere Nachfrage. „Das zuständige Ingenieurbüro bereitet aktuell die entsprechenden Stellungnahmen vor.“ Da es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handle, sei dies aber in erster Linie die Aufgabe des Vorhabenträgers, in diesem Fall also der Kellerei.

Eine Bewegungslandschaft in der Kelter: Die Vision von Armin Wiesner

Gemeinderat Armin Wiesner hat aber schon überlegt, wie es mit dem Gebäude danach weitergehen könnte. Noch sei es lediglich „eine Vision, ein Traum“, auf jeden Fall aber „eine charmante Idee“. In dem ortsbildprägenden Gebäude, das direkt neben dem beliebten Bürgerpark liegt, könnte doch künftig ein Indoor-Spielplatz gebaut werden. „Für mich bietet sich das Gebäude von der Größe und Kubatur dafür ideal an“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Wie stellt er sich so einen Indoor-Spielplatz vor? Dachte er dabei an so etwas wie die Bewegungslandschaft im Weinstädter SG Cube? Ja, das sei schon ziemlich gut, meint der als Sport- und Techniklehrer an der Realschule Remshalden tätige Wiesner. Er würde sich aber noch mehr Spielmöglichkeiten wünschen, verschiedene Rutschen etwa oder ganze Kletter- und Boulderlandschaften. Mit seiner Familie sei er regelmäßig im Tannheimer Tal – und da gebe es eine ganze Reihe solcher Spielplätze, an denen er sich orientieren würde. In die Hand nehmen könnte das Projekt aus seiner Sicht dann (mit Unterstützung der Kommune) ein Investor oder auch ein Verein.

Wiesner findet: „Für Remshalden wäre das ein Alleinstellungsmerkmal und eine Top-Ergänzung zum Bürgerpark.“ Der Spielplatz könnte ja auch regelmäßig von Schulen und Kindergärten genutzt werden, gerade im Winter. Dass ein großer Bewegungsmangel herrscht, mitverusacht durch die Pandemiezeit, das weiß er als Sportlehrer schließlich aus eigener Anschauung.

Gastronomie und öffentliche Toiletten: Weitere Ideen für das Gebäude

Wiesner könnte sich aber noch mehr vorstellen für die Kelter: Gastronomie im oberen Geschoss etwa, auch wenn hierfür ein Aufzug gebaut werden müsste. Barrierefrei ist das Gebäude bislang nämlich nicht. Und nicht zuletzt wäre es aus seiner Sicht sinnvoll, angrenzend an die Kelter endlich öffentliche Toiletten mit Wickelräumen zu errichten. Die fehlen dort bisher, „dabei ist der Bürgerpark so beliebt“. Und dieses Jahr sind auch wieder Veranstaltungen geplant.

Zur Remstal-Gartenschau 2019 wurde der direkt an die Kelter angrenzende Bürgerpark einst gebaut. Er hat einen großen und gut besuchten Spielplatz und ist damit fraglos eines der gelungenen Projekte dieser interkommunalen Schau. Die Gemeinde hat den Park damals unter anderem mit Fördermittel des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“ finanziert.

Was fehlt? "Ein Konzept und leider auch Geld"

Was jetzt noch fehlt für die Umsetzung von Wiesners Vision? „Wir brauchen halt ein Konzept und leider auch Geld.“ Klar sei ein Indoor-Spielplatz keine kommunale Pflichtaufgabe, aber er findet: „Man muss auch etwas tun, um für Familien attraktiv zu bleiben.“ Zumal mit der Grunbacher Höhe im Süden des Teilorts demnächst ein großes neues Quartier entstehen soll, in das sicher auch Familien einziehen werden.

Aus Gesprächen weiß Wiesner, dass seine charmante Idee bei Eltern durchaus Anklang finde. Auch beim Bürgerbeteiligungsprozess „Remshalden gestalten“, der gerade stattfindet, sei die Idee bereits thematisiert worden.

Bei den Haushaltsberatungen hatte die SPD-Fraktion zudem einen entsprechenden Antrag gestellt. „Die Gemeinde sollte alles versuchen, dieses Gebäude in kommunalen Besitz zu bekommen“, heißt es darin. Im Gremium wurde dazu bislang indes noch kein Beschluss gefasst. Der Gemeinderat hatte das Thema zunächst vertagt.

Was die Gemeindeverwaltung von der Idee hält

Die Gemeindeverwaltung verwies darauf, dass eine bauliche Umnutzung der Neuen Kelter in eine Indoor-Spielfläche zunächst bau- und planungsrechtlich geprüft werden müsse. Pressesprecher Gardijan Wenger teilt auf unsere Nachfrage hin mit: Grundsätzlich sei eine solche Umnutzung der Kelter denkbar, auch der Eigentümer könne sich dies dem Vernehmen nach vorstellen.

Aufgrund der baurechtlichen Lage in einer Grünzäsur, also einem Frischluftstreifen, käme aus Sicht der Verwaltung ohnehin nur eine Umnutzung des Bestandsgebäudes infrage. An dieser Stelle dürfte baurechtlich nämlich kein neues Gebäude mehr errichtet werden. Klar sei auch: „Die zukünftige Nutzung sollte unseren hervorragenden Naherholungs- und Freizeitmagnet Bürgerpark unterstützen und funktional ergänzen“, so Wenger.

Aber: Bürgermeister Reinhard Molt sieht die Gemeindeverwaltung in diesem Zusammenhang vor allem als „Vermittler und Unterstützer von alternativen Nutzungen und potenziellen Interessenten“.