Sporthalle in Remshalden-Grunbach für Belegung mit Flüchtlingen ausgewählt

Die Gemeinde Remshalden bereitet sich ganz konkret auf den Fall vor, dass für weitere geflüchtete Menschen kein Wohnraum mehr zur Verfügung steht. Wie in anderen Städten und Gemeinden wie etwa Waiblingen oder Schorndorf, könnte es dazu kommen, dass eine Sporthalle belegt werden muss. Sie könnte folglich nicht mehr den Sport genutzt werden. Die Planungen sehen laut eine aktuellen Pressemitteilung vor, Geflüchtete im Ortsteil Grunbach in der der Sporthalle in der Goethestraße in Grunbach unterzubringen.

Die Zahl der Menschen, die Schutz vor dem Krieg in der Ukraine suchen, aber von von Menschen, die aus anderen Ländern kommen, ist anhaltend hoch. Das stellt alle Kommunen zunehmend vor Herausforderungen. „Trotz unserer intensiven Bemühungen kann der Fall eintreten, dass die bestehenden kommunalen Unterkünfte nicht mehr ausreichen werden, um alle Geflüchteten unterzubringen“, sagt jetzt Remshaldens Bürgermeister Reinhard Molt. Die aktuellen Planungen sehen laut Molt vor, Geflüchtete dann in der Sporthalle Goethestraße unterzubringen. Das hieße, dass die Halle vorübergehend für anderweitige Nutzungen nicht mehr zur Verfügung stünde. Die betroffenen Nutzer seien darüber bereits informiert worden.

Sollte dieser Punkt einmal erreicht sein, müsse die Gemeinde zwangsläufig eine alternative Unterbringungsmöglichkeit vorhalten.

Wann es so weit sein wird und ob dieser Fall überhaupt eintreten wird, darüber könne zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden, betont die Gemeinde. Bürgermeister Molt weist aber zugleich auf Folgendes hin: „Fakt ist, dass wir als Kommune vorausschauend planen und auf jedes mögliche Szenario vorbereitet sein müssen, um diese Pflichtaufgabe zu erfüllen – eine Pflichtaufgabe nicht nur im gesetzlichen, sondern vor allem im humanitären Sinne.“

Die Verwaltung habe sich übrigens deshalb für die Halle in der Goethestraße entschieden, weil dort kein Schulsport stattfinde und für die Gemeinde der reguläre Schulbetrieb höchste Priorität habe.

„Wir werden aber weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln daran arbeiten, alternative Lösungen zu suchen und die Halle nur dann als Unterbringung zu nutzen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein sollten“, so Bürgermeister Molt zur aktuellen Situation.

Im Rems-Murr-Kreis ist diese Herausforderung längst sichtbar. In Waiblingen oder Schorndorf mussten bereits Sporthallen belegt werden, weil für die Geflüchteten nicht ausreichend Wohnraum zur Verfügung stand. Dass auch in Remshalden womöglich Hallen belegt werden müssen, hat der Erste Beigeordnete Markus Motschenbacher bereits im September auf unsere Nachfrage hin angedeutet. Jetzt bereitet sich die Gemeinde ganz konkret auf einen solchen Fall vor.

Die Verwaltung setze alles daran, die Kapazitäten kommunaler Unterkünfte zu erhöhen, und habe dies bereits „in erheblichem Umfang“ getan, heißt es in der Mitteilung. Zum Hintergrund: Ende August habe sich der durchschnittliche Zugang von Geflüchteten aus der Ukraine in Baden-Württemberg auf 240 Personen pro Tag belaufen.

Daraufhin habe die Landesregierung mitgeteilt, dass die Kapazitätsgrenze der Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes erreicht sei und Geflüchtete künftig direkt und ohne vorherige Registrierung auf die Kommunen verteilt würden.

Seitdem habe sich die Lage weiter verschärft, „die Belastung für die Städte und Gemeinden ist immens gewachsen“, heißt es in der Mitteilung. Auch, weil es sich bei der Unterbringung um eine kommunale Pflichtaufgabe handelt. Die Gemeinde muss also Räumlichkeiten für die Unterbringung von Geflüchteten vorsehen.

„Auch dies betrifft im Übrigen nicht nur die Gemeinde Remshalden, sondern viele weitere Kommunen im Land.“ Sollte dieser Punkt einmal erreicht sein, müsse die Gemeinde zwangsläufig eine alternative Unterbringungsmöglichkeit vorhalten.

