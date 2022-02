Beim Remstalwerk kam es am frühen Freitagabend (25.2.) zu einer Störung. Unsere Redaktion erreichten mehrere Meldungen von Stromausfällen in Remshalden und Winterbach. Laut der Website des Remstalwerks betraf die Störung außerdem Kernen und Urbach, die Unternehmenschefin Gabriele Laxander bestätigte auf Nachfrage aber nur die Ausfälle in Remshalden und möglicherweise Winterbach. In den anderen Gemeinden soll der Strom weiter funktioniert haben. Ein voraussichtliches Ende der Störung wurde