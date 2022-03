Da sitzt Gert Riel an seinem hölzernen Esstisch zusammen mit seiner Frau Hatti. Ringsum im Raum Bücher in den Regalen bis unter die Decke, abstrakte Bilder, Radierungen an den Wänden, Blumen mit malerisch verwelkenden Tulpen auf einem Sideboard, das alte Zeichnungen beherbergt. Die trocknenden Blumen stehen extra noch da. Die dürfen das. Sollen das. Sein. Einfach so. Wie sie eben sind.

Zum Achtzigsten eine Rückschau? Nicht mit Riel

81 Jahre ist der Stahlbildhauer inzwischen.