Stromausfall am 17. Mai in Remshalden und Winterbach

Am Sonntag (17.05.) ist es in Teilen von Remshalden und Winterbach kurz vor 12 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Laut Tobias Wiegand, dem Technischen Betriebsleiter des Remstalwerks waren Teile von Rohrbronn, Grunbach, Geradstetten und Winterbach betroffen. Ursache ist wohl eine Kabelstörung, genauers wisse man aber noch nicht, so Wiegand. Etwa 13.15 oder 13.20 Uhr hatten alle betroffenen Anschlüsse wieder Strom. Das Remstalwerk will am Montagmit einer Pressemitteilung näher zu dem Ausfall informieren.