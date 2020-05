Am Sonntag (17.05.) ist es in Remshalden kurz vor 12 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Laut Meldungen von Bürgern sind Haushalte in den Ortsteilen Grunbach, Geradstetten und Rohrbronn davon betroffen. Zur Ursache ist noch nichts bekannt. Stand 12.30 Uhr dauerte der Stromausfall an.

Weitere Informationen folgen.