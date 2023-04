Studien-Ergebnisse veröffentlicht: Wie ticken die Babyboomer in Remshalden?

„Wie ticken die Babyboomer?“ Das, so Dr. Lynn Schelisch von der Universität Kaiserslautern-Landau, war die Frage, der in einer Untersuchung an sieben ausgewählten Standorten in Deutschland 2022 nachgegangen wurde. Eine der ausgewählten Kommunen war Remshalden. Nun wurde das Ergebnis der Forschergruppe im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Als „Babyboomer“ werden die geburtenstarken Jahrgänge zwischen 1955 und 1969 bezeichnet. Und die stellen inzwischen die größte Zahl der Bevölkerung. Zugleich haben sie eine Lebenserwartung, die so hoch ist wie noch nie zuvor. Und, so Schelisch, „man weiß nicht viel über sie“.

„Ageing smart – Räume intelligent gestalten“ heißt das von der Stadtsoziologin Prof. Dr. Annette Spellerberg geleitete und von der Carl-Zeiss-Stiftung mit 4,3 Millionen Euro geförderte Projekt. Ziel der Studie, wie sie bei der Präsentation im Rathaus darlegte, sei es, „mit Hilfe eines partizipativ entwickelten Entscheidungsunterstützungssystems kommunale Akteure zu unterstützen, um die Lebensqualität älterer Menschen, ihre Autonomie und Selbstbestimmung und die aktive Partizipation am gesellschaftlichen Leben an ihren spezifischen Wohnstandorten zu sichern und befördern“.

"Viele Leute zufrieden"

Und was hat man nun alles über die Babyboomer in Remshalden herausgefunden? Durchaus Interessantes. Vorneweg, so die Forscherin: „Es ist auffällig, dass in Remshalden sehr viele Leute zufrieden sind über sehr viele Dinge.“

Angeschrieben und befragt wurden hier 3000 repräsentativ ausgewählte Personen im Alter zwischen 50 und 75 Jahren. Beteiligt haben sich dann 869 Personen, die 80 Fragen zu den Themen Wohnen, Dienstleistungen, Gesundheit, Kultur und Mobilität beantworteten. Entstanden ist dabei so etwas wie ein soziologisches Röntgenbild einer bestimmten Alterskohorte in einer suburbanen Kommune.

Von den Babyboomern unter den Befragten lebt ein Viertel bereits im Ruhestand. „Die Befragten wohnen nur selten allein und sind finanziell gut ausgestattet“, erklärte Spellerberg.

Ein paar weitere Beispiele aus den Ergebnissen: Viele haben hier eine sehr hohe Bildung. Das Haushaltseinkommen liegt über dem Durchschnitt. Sieben von zehn Befragten sind bei guter Gesundheit mit einem hohen Aktivitätsniveau. Fast ein Viertel lebt seit der Geburt in Remshalden.

Einem Viertel der Befragten erscheint ihr Zuhause als zu groß

Und eine starke Zahl: Insgesamt 78 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie Eigentümer ihrer Wohnungen sind. Auch sonst geben 81 Prozent an, „sehr zufrieden“ mit ihrer Wohnsituation zu sein. Und ebenfalls überraschend: Nicht wenigen, nämlich einem Viertel, erscheint ihr Zuhause sogar als zu groß. An der Spitze für eine eventuelle Umzugsbereitschaft steht bei etwas mehr als der Hälfte der Wunsch nach einer altersgerechten, barrierefreien Wohnung.

An erster Stelle der Grundorientierung im Leben steht bei den meisten die Familie. Sport und Lesen stehen bei den Freizeitaktivitäten an vorderster Stelle. Drei Viertel sind mit den Angeboten vor Ort, wie Schwimmbädern, Sportanlagen und Bürgerhäusern, zufrieden. Immerhin 58 Prozent wissen das kulturelle Angebot in Remshalden zu schätzen. Die Zufriedenheit mit allgemeinärztlicher Versorgung ist in den Teilgemeinden recht unterschiedlich. Sie reicht von nur 20 Prozent in Hebsack bis zu immerhin 46 Prozent in Grunbach.

Nicht von der digitalen Entwicklung abgeschnitten

Bemerkenswert auch, weder die Älteren und schon gar nicht die Babyboomer sind von der digitalen Entwicklung abgeschnitten. Ein Smartphone und einen PC besitzen über 90 Prozent der Boomer und über 80 Prozent der Älteren. Im Umgang mit dem Internet schätzen sich insgesamt 57 Prozent als kompetent ein. Auf die Frage, ob sie auch mit den Behörden in digitalen Kontakt treten möchten, antworteten aber starke 42 Prozent mit einem „Nein“.

Interessant auch, dass genau die Hälfte der Befragten, wenn auch unterschiedlich intensiv, ehrenamtlich engagiert sind.

Und was würden die Babyboomer vermissen, wenn das fehlen würde? Da gab es unterschiedlichste Antworten. Etwa „das Vereinsleben und die Kirchengemeinde“. Aber auch „Maultaschen und Käswürste vom Metzger Wachter“. Heimat eben.

Die Ergebnisse der Befragung werden nun auch dem Gemeinderat vorgestellt, der diskutieren wird, was aus den Erkenntnissen an praktischen Maßnahmen folgen könnte.