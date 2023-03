Tempo 30 in Remshalden: Gemeinde tritt Initiative bei, um Druck auszuüben

Für eine kurze Grundsatzdiskussion sorgte kürzlich im Remshaldener Gemeinderat ein Antrag der Fraktion Alternative Liste (ALi). Sie forderte den Beitritt der Gemeinde zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“. Der Rems-Murr-Kreis solle angeregt werden, ebenso beizutreten. Die Gemeinde konnte hier mitgehen und empfahl dem Gemeinderat den Beitritt.

Was steckt hinter der Initiative?

„Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume“, heißt es in dem Positionspapier der Initiative. „Gerade die Straßen und Plätze mit ihren vielfältigen Funktionen sind das Aushängeschild, das Gesicht der Städte.“ Ein wesentliches Instrument, um zu erreichen, dass öffentliche Räume lebenswert sind, sei ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen. Ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern würde die Straßen nach Meinung der Initiative wesentlich sicherer und leiser machen, zudem würde die Luft bei einem guten Verkehrsfluss sauberer werden, Straßen könnten multifunktional genutzt werden. Auch der „Schilderwald“ würde gelichtet.

Die Initiative plädiert dafür, dass Kommunen mehr Einfluss auf ihre Tempolimits nehmen können und Tempo 30 dort anordnen dürfen, wo sie es für sinnvoll erachten – „auch stadtweit als neue Regelhöchstgeschwindigkeit“. In Remshalden ist das Landratsamt für solche Tempolimits zuständig.

Wer ist beigetreten?

Die Initiative wird von größeren Städten wie Bonn, Saarbrücken, Konstanz, Tübingen und Mannheim, aber auch von kleineren Gemeinden unterstützt. Auch Schwäbisch Gmünd und Esslingen sind mit dabei, genauso wie zwei Landkreise (Osterholz und Stendal).

Was hält der Gemeinderat davon?

„Ich halte es für gut und richtig, wenn wir in diese Richtung marschieren“, positionierte sich Bürgermeister Reinhard Molt. Er habe auch bereits mit Landrat Richard Sigel Kontakt aufgenommen. Dessen spontane Reaktion sei positiv gewesen, er müsse die Lage aber erst einmal mit seinen Fachbehörden abklären. „Aber er wird von mir ein Schreiben erhalten, dass wir den Landkreis auffordern, beizutreten.“

„Wir begrüßen das außerordentlich“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Armin Wiesner. „Es ist eigentlich nur die logische Konsequenz all dessen, was wir anstreben.“ Der ALi-Gemeinderat Lennard Volk sagte: „Wir fänden es auch wichtig, auf den Landkreis einzuwirken.“

CDU-Fraktion ist gegen Beitritt

„Wir werden da heute sicherlich nicht einstimmig rausgehen“, kündigte Felix Wiesner, CDU-Fraktionsvorsitzender, indes bei der Diskussion an. „Wir halten es nicht für sinnvoll, dass einzelne Kommunen die Verkehrsplanung von Kreis, Land und Bund direkt beeinflussen oder in diese Planung eingreifen können.“ Er befürchte, dass das zu einem Flickenteppich an Tempolimits und zu einem Verkehrschaos führen würde. Seiner Meinung nach sei das ein weiterer, „fast verzweifelter“, Versuch, Tempo 30 in Remshalden durchzuboxen, „weil man nicht wahrhaben will, dass Entscheidungsträger nicht dieser Ideologie folgen“. Die Bürgerschaft wolle Tempo 30 nicht, berief er sich auf eine ältere Umfrage, die andere Gemeinderäte nicht für repräsentativ halten, der Gemeinderat wolle das „aber einfach nicht akzeptieren“.

Der BWV-Gemeinderat Ulrich Hasert war nicht dagegen, der Initiative beizutreten, rechnete sich dadurch aber auch keine hohen Chancen aus, in Zukunft wirklich mehr Einfluss auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen in Remshalden nehmen zu können, als bislang. „Ich verbuche das unter dem Thema Hoffnung“, sagte er.

„Ich wollte auch noch mal unterstreichen, dass das Ganze eigentlich eher eine große Symbolik hat“, sagte ALi-Gemeinderat Klaus Schäufele dazu. Die Straßenverkehrsverordnung sei ideologisch stark von den Interessen der Autofahrer geprägt. „Mit der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer hat das nichts zu tun.“ Die Initiative sei dafür da, das Interesse der Gemeinde daran, mehr selbst zu bestimmen, zu bekunden.

Deutliches Signal nach außen

Sigrid Pressel, FDP-FW-Fraktionsvorsitzende, betonte, dass es ihrer Fraktion bei dem Thema hauptsächlich um Sicherheit und Lärm gehe. „Seit wir im Gemeinderat sind, möchten wir eigentlich innerorts Tempo 30 haben“, sagte sie. Sie verstehe nicht, warum die Kommune das nicht selber bestimmen dürfe. „Deswegen finde ich das gut, wenn man mit so einer Initiative ein deutliches Signal nach außen sendet.“

Letztendlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dafür, dass Remshalden der Initiative beitritt und auf das Landratsamt einwirkt, ebenso mitzumachen.