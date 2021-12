Nur zwei offizielle Teststationen gibt es derzeit in Remshalden – in der Bärenapotheke und in „Die Physiopraxis“. Die Termine der Anbieter von Corona-Tests sind heiß begehrt. Jasmin Läpple, die in ihrer „Physiopraxis“ täglich testet, berichtet davon, dass außerdem der Ton rauer wird.

Seit es für ungeimpfte Menschen mehr und mehr Einschränkungen gibt, komme es vor, dass selbst dann Menschen in der Praxis aufschlagen und eine Testung verlangen, wenn sie keinen Termin mehr bekommen