Am vergangenen Samstag versammelten sich nach einem Aufruf von Bürgermeister Reinhard Molt Menschen auf dem Remshaldener Rathausplatz, um ihre Solidarität mit der kriegsgebeutelten Ukraine auszudrücken. Laut dem Verwaltungschef waren etwa 130 Personen anwesend. Zum Auftakt hielt Reinhard Molt nach dem Läuten der Glocken in der Geradstettener Kirche gemeinsam mit seiner Tochter eine Rede gegen den Krieg in der Ukraine.

Hoffnung auf Deeskalation

„Wir gedenken der