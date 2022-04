Was der Krieg in der Ukraine mit Kindern und Jugendlichen macht? Zum Teil sei eine große Verunsicherung zu spüren, weiß Theresa Lorenz, Verbindungslehrerin an der Realschule Remshalden. Der Frieden im eigenen Land war bisher für gegeben genommen worden.

Plötzlich aber schwillt in vielen die Angst, dass der Krieg etwas mit ihrem eigenen, sicher geglaubten Leben zu tun haben könnte – immerhin, erste Auswirkungen sind in der Lebensrealität angekommen, und wenn nur in Form von erhöhten