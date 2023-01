Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Geradstetten und Urbach beginnt

Das Remstalwerk startet im Remshaldener Ortsteil Geradstetten und in Urbach mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. In Geradstetten beginnt sie laut Pressemitteilung nach derzeitigem Stand an diesem Montag, 23. Januar. Es werden demnach alle Leuchten außer den dekorativen modernisiert. Umgerüstet wird auch in den Höfen in der Umgebung von Geradstetten.

Ab Montag, 30. Januar, beginnt das Remstalwerk mit der Modernisierung in Urbach, konkret in der Haubersbronner Straße, Mühlstraße, Hauptstraße, Schorndorfer Straße, Wasenstraße, Benzstraße, Schrainstraße, Linsenbergweg, Wittumstraße, Hofackerstraße, Friedhofstraße, Hegnauhof und Bärenhof.

Lokal Behinderungen durch Einsatzfahrzeug

Die Straßenbeleuchtung kann im Verlauf der Arbeiten auch einmal tagsüber testweise angeschaltet sein. Im Zuge der Arbeiten, die von Drittunternehmen für das Remstalwerk durchgeführt werden, kann es lokal zu Behinderungen auf der Straße durch das Einsatzfahrzeug mit Hebebühne kommen. Aufgrabungen werden nicht nötig sein.

Wer Fragen hat oder nach der Umrüstung Unregelmäßigkeiten feststellt, kann an stb@remstalwerk.de schreiben. Das Remstalwerk betreibt für die Gemeinde, wie auch in Winterbach, Urbach und Kernen, die Straßenbeleuchtung.

70 Prozent weniger Strom

Die LEDs sparen laut Pressemitteilung rund 70 Prozent Strom gegenüber den alten Leuchten, sorgen damit für weniger CO2-Emissionen und erfüllen die neuesten ökologischen (zum Beispiel Insektenfreundlichkeit) und ökonomischen Standards.