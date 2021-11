Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmittag in Grunbach ereignet hat. Nach Angaben der Polizei beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in diesem Zeitraum einen in der Austraße geparkten Renault Twingo. Anschließend sucht der Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422