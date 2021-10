Unfallflucht in Remshalden: Täter verursacht 1000 Euro Schaden

Zwischen Dienstag (26.10.) 16 Uhr und Mittwoch (27.10.) 12 Uhr wurde in der Oberen Hauptstraße in Remshalden ein geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das vermeldete die Polizei am Donnerstagmorgen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen. {element}

