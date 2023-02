Vandalismus auf der Skateranlage Remshalden: 500 Euro für hilfreiche Zeugen

„Die mutwilligen Zerstörungen in Remshalden scheinen kein Ende zu nehmen“, schreibt die Remshaldener Verwaltung im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Zum wiederholten Male wurde versucht, den Unterstand an der Skateranlage anzuzünden. Wer Hinweise zum aktuellen Vorfall geben könne oder ähnliche Vorfälle beobachtet habe, solle dies umgehend dem Polizeiposten Remshalden unter 07151/72463 melden oder sich unter 07151/97311310 an die Bau- und Ordnungsverwaltung im Rathaus wenden.

Für Hinweise, die konkret zum Verursacher führen, bietet die Gemeindeverwaltung gar eine Belohnung in Höhe von 500 Euro an.

Starke Brandspuren sichtbar

Der erneute Brandschaden am Unterstand auf der Skateranlage wurde am 6. Februar von einem Mitarbeiter der Gemeinde entdeckt, antwortet die Verwaltung auf eine Nachfrage unserer Zeitung. An der Dachunterseite seien in einem Eck des Unterstands starke Brandspuren zu sehen, der Sachschaden werde auf etwa 500 Euro geschätzt.

„Bedauerlicherweise handelt es sich bereits um den dritten uns bekannten Vorfall seit 2022“, sagt ein Sprecher der Gemeindeverwaltung. „Im Januar 2022 wurde der Unterstand so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr standfest war und abgebaut werden musste.

Es ist schon der zweite Unterstand

Ein neuer Unterstand wurde im Juli 2022 eingeweiht, im Oktober wurde dann eine versuchte Brandstiftung am neuen Unterstand verzeichnet und jetzt Anfang Februar der erneute bedauerliche Vorfall.“

Die Gemeindeverwaltung hat wegen des neuesten Vorfalls Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.