Verwüstung nach Explosion in Remshalden-Geradstetten: Der Brand und seine Folgen

Am Morgen danach ist das Ausmaß der Zerstörung ersichtlich. Schwarz verkohlte Streben stehen zwischen verbeulten Metallteilen. Die Baustelle neben dem metallverarbeitenden Betrieb, in dessen Anbau am späten Sonntagabend ein verheerender Brand mit Explosionen ausgebrochen war, steht still. Eine Gasflasche ist offenbar bei dem Unglück am Vorabend auf einen Erdhaufen geschleudert worden. Hier darf vorerst keiner arbeiten. Erst muss die Polizei die Spuren sichern. Inhaber angrenzender Firmen stehen betroffen zusammen, tauschen sich aus.

Aber von vorne: Am Sonntagabend ist in einem Anbau an die Lagerhalle einer metallverarbeitenden Firma am Oberen Wasen in Geradstetten Feuer ausgebrochen. Infolgedessen explodierten dort mehrere Gasflaschen. Über die offizielle Notrufnummer der Feuerwehr waren gegen 23 Uhr etliche Meldungen des Brandes eingegangen.

Tobias Greiner, Einsatzleiter der Remshaldener Wehr, die bald vor Ort war, hatte angesichts der bedrohlichen Lage sofort weitere Einheiten aus den umliegenden Feuerwehren Schorndorf, Waiblingen und Weinstadt nachgefordert. Gemeinsam konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf die Lagerhalle sowie die angrenzenden Gebäude ausbreitete.

Vier Personen verletzt: Hund konnte nicht gerettet werden

Die ersten Löschmaßnahmen erfolgten aufgrund der bestehenden Explosionsgefahr aus der Deckung heraus, berichtet die Feuerwehr. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, bauten die Einsatzkräfte ergänzend eine Wasserversorgung aus der Rems auf.

Zudem kamen zwei Fahrzeuge als Pufferspeicher für den Wasserbedarf zum Einsatz. „Der massive Kräfte- und Wassereinsatz zeigte schnell Erfolg“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr. Nach etwa 30 Minuten konnte „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden.

Im Verlauf des Einsatzes wurde der Firmeninhaber bei dem vergeblichen Versuch, einen im Gebäude befindlichen Hund zu retten, verletzt. Zudem verletzten sich drei Einsatzkräfte der Feuerwehr. Der Firmenanbau, ein Wohnwagen, ein Motorboot samt Anhänger und ein Aufsitzrasenmäher, die unter dem Anbau gelagert waren, wurden laut Polizei durch den Brand vollständig zerstört.

Feuerwehren, THW und DRK waren mit runf 115 Kräften im Einsatz

Aufgrund der aufwendigen Nachlöscharbeiten war außerdem das Technische Hilfswerk mit einem Bagger zur Unterstützung angefordert worden. Mit diesem zogen die Helfer am Ende des Einsatzes unter anderem die Glutnester auseinander. Die Versorgung mit Atemschutzgeräten stellten die Kameraden aus Fellbach mit dem Gerätewagen Atemschutz sicher.

Im Einsatz waren rund 115 Kräfte der Feuerwehren Remshalden, Fellbach, Schorndorf, Waiblingen und Weinstadt sowie 17 Kräfte des DRK Rems-Murr und des Ortsvereins Remshalden mit acht Fahrzeugen. Unterstützt wurden diese durch das THW Schorndorf mit vier Kräften und zwei Fahrzeugen. Die Polizei war mit vier Fahrzeugen und acht Beamten vor Ort.

Flüchtlinge im Nebengebäude: Von Explosionen erschrocken

„Schließlich ist es sehr gefährlich, wenn Gasflaschen explodieren und durch die Gegend fliegen“, berichtet Bürgermeister Reinhard Molt am Morgen nach dem Brand auf Nachfrage. Er hatte sich noch in der Nacht ein Bild von der Lage gemacht.

Auch Magda Kunze, die sich in Remshalden mit viel Herzblut um die ukrainischen Flüchtlinge sowie um Hilfstransporte in die Krisenregion kümmert, war in der Nacht zum Montag vor Ort. Sie wohnen ganz in der Nähe der Firma auf der anderen Seite der Bundesstraße.

„Gegen 11 Uhr hat es richtig geknallt und dann haben wir das riesige Feuer gesehen.“ Nachdem sie in der Remshaldener Facebook-Gruppe gelesen hatte, dass mehrere Personen mit Koffern vor dem Bildungszentrum Bau stünden, machten sie und ihr Mann sich auf den Weg. Immerhin kennen sie die Geflüchteten gut und können sich mit ihnen gut verständigen.

Geflüchtete mussten aus der Unterkunft nebenan evakuiert werden

„Zwei der Frauen waren erst am Freitag frisch aus Charkiw gekommen“, berichtet Magda Kunze am Montagmorgen. Zeitweise seien die Ukrainerinnen, die mit zwei Kindern im Bildungszentrum Unterschlupf gefunden hatten, durchaus verzweifelt gewesen. Sie seien bestens von den Einsatzkräften des DRK vor Ort betreut worden, wie auch Bürgermeister Reinhard Molt berichtet.

Sie hätten sich aber gesorgt, so Kunze weiter, dass ihre Reise nun wieder weitergehe, sie wiederum eine neue Unterkunft brauchen würden. Durchaus froh seien deshalb alle gewesen, als gegen 1.30 Uhr klar war, dass die Geflüchteten wieder zurück in ihre Unterkünfte gehen können. Die beiden Jugendlichen wurden für den Schulbesuch am Montag entschuldigt.

Flüchtlingskoordinatorin unterstützt

Külliki Luna-Nell, die Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde Remshalden, besuchte die Geflüchteten am Folgetag. Dies, um sicherzustellen, dass durch das nächtliche Erleben von neuen Explosionen und Flammen keine Traumata reaktiviert worden sind. „Aber im Großen und Ganzen sind die Personen sehr sachlich mit der Lage umgegangen“, berichtet Bürgermeister Molt von seinem Besuch am Sonntagabend.

In der Nacht waren die Anwohner der betroffenen Firma außerdem dazu aufgefordert worden, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. „Wir hatten eine Inversionswetterlage“, erklärt BM Molt am Morgen. Das Rauch-Dampf-Gemisch sei deshalb recht schwer und zäh über dem Remshaldener Ortsteil gehangen.

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Zur Brandursache ist indes noch nichts bekannt. Am Montagmorgen war die Polizei zur Spurensicherung vor Ort. Die Baustelle, auf der die betroffene Firma derzeit eigentlich erweitern möchte, stand deshalb noch still. Vertreter der angrenzenden Firmen begutachteten den Schaden. Und tatsächlich ist eine benachbarte Halle ebenso von den Auswirkungen des Brandes betroffen.

Der Geschäftsführer des metallverarbeitenden Betriebes war am Montag nicht zu sprechen. Bürgermeister Molt, der noch in der Nacht mit ihm Kontakt hatte, kann sich nicht erklären, wie es zu dem Brand gekommen ist. Es gebe bislang keinerlei Hinweise, die Erklärungen lieferten.

Spekulationen in den sozialen Netzwerken

Klar ist bisher nur so viel: Die Explosionen, die die Remshaldener Bevölkerung zu zahlreichen Spekulationen in den sozialen Netzwerken verleiteten, waren durch die im hinteren Bereich der Halle gelagerten Gasflaschen entstanden. Laut Angaben von Bürgermeister Reinhard Molt wurden die Flaschen dort aufbewahrt, damit ein Gasstapler der Lagerhalle mit ihrem Inhalt betankt werden konnte.

Entsprechend den Angaben der Polizei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von ungefähr 400.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.