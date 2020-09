Der VfB Stuttgart hat sich in der Krise gut verhalten und im Sinne der Fans gehandelt – findet Jens Weber, der Vorsitzende des im Remstal beheimateten, 1996 gegründeten VfB-Fanclubs „Friends Forever“. Generell sieht er jedoch viel Anlass zur Kritik an der Entwicklung des Profifußballgeschäfts – und nimmt dabei seinen Stuttgarter Herzensverein auch nicht aus. Der Fanclub „Friends Forever“ hat nun selbst ein Zeichen gesetzt und 1000 Euro an den Verein „Wir für Kinder“ mit Sitz in Weinstadt