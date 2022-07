Vier Bürgermedaillen an Harald Bay, Wolfgang Läpple, Roland Schanbacher und Christel Fezer

Die Idee, den Neujahrsempfang in den Sommer zu verlegen, sei nicht so originell, als dass nicht zahlreiche Gemeinden in der Umgebung es ebenso handhaben, meinte Bürgermeister Reinhard Molt bei Begrüßung der zahlreichen Besucher und Besucherinnen, die am vergangenen Freitag den Weg in die Wilhelm-Enßle-Halle in Geradstetten gefunden hatten. „Vor zwölf Monaten hofften wir alle auf eine bessere, und solidarische Welt, wenn die Jahrhundertkrise Corona einmal ausgestanden sein würde. Kaum jemand konnte ahnen, dass heute ein bewaffneter Krieg mitten in Europa die Welt in Atem halten würde.“ Mit dieser Einleitung ließ Bürgermeister Reinhard Molt seinen Blick auf die vergangenen zwölf Monate zurückschweifen. Selten gelinge es, auf das Weltgeschehen Einfluss zu nehmen. Immerhin: Rund 100 ukrainische Geflüchtete haben in Remshalden Zuflucht gefunden. „Möglich ist dies nur durch das herausragende ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Unternehmen, die die Geflüchteten mit allen Kräften unterstützen,“ so Molt, der noch auf einige lokalpolitische Themen in seine Rede einging. Musikalisch wurde der Sommerempfang vom Querflötenensemble der Jugendmusikschule Schorndorf und dem Männergesangverein Geradstetten umrahmt. Zum Schluss gab es noch Leckeres für Kehle und Gaumen und reichlich Gelegenheit zu angeregtem Austausch.

Vier Bürgermedaillen

Die Verleihung der Bürgermedaille der Gemeinde Remshalden an verdiente Bürgerinnen und Bürger durch Bürgermeister Reinhard Molt war aber der eigentliche Schwerpunkt der Veranstaltung.

Christel Fezer steht seit 2002 dem Heimatverein Buoch vor. In dieser Funktion hat sie maßgeblich zur Stärkung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, insbesondere im Ortsteil Buoch beigetragen. Sie prägte die Gestaltung von Heimatabenden im Ortsteil Buoch, organisierte Theateraufführungen, geschichtliche, archäologische und naturkundliche Vorträge, bis hin zu heiter-besinnlichen Bühnenprogrammen. Als wichtiger Standort des Vereins gilt das Museum im Hirsch, ein weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekanntes Museum der ganz besonderen Art. Die Vielfalt der Ausstellungsthemen des Museums ist beachtlich. Mit je zwei Sonderausstellungen pro Jahr gelang es, das Museum zu einem „hidden champion“ in der Region zu machen, das Besucher aus Stuttgart und Umgebung genau so gerne aufsuchen wie die heimische Bevölkerung.

Bei den Buocher Bühnenfreunden wirkt Christel Fezer als Souffleuse mit. Auch beim beliebten Wein- und Backhausnacht oder beim Fest unter den Kastanien im malerischen Winkel zwischen Kirche, Schul-Rathaus und Pfarrhaus des Gesangvereins Buoch darf sie nicht fehlen. Frau Fezer hat sich in außergewöhnlicher und besonderer Weise um das bürgerschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde Remshalden verdient gemacht.

Als „grünen Sozialdemokraten“ bezeichnete Bürgermeister Molt Harald Bay in seiner Laudatio. Im November 2021 wurde er nach fast 32 Jahren aus dem Gemeinderat verabschiedet, in den er 1989 eintrat. Politisches Engagement liegt bei ihm im Blut. Sein Vater, Hermann Bay gründete 1962 den SPD-Ortsverein Grunbach. Dem Sohn Harald eilt der Ruf voraus, für eine klare, gute und beständige, aber auch energiegeladene Kommunalpolitik zu stehen. Sein Mandat als Gemeinderat hat er sehr ernst genommen. Stets war er gut vorbereitet und agierte sachlich und fachlich in der Diskussion. Im Technischen Ausschuss war er eine feste Größe. Bis zum Ausscheiden aus dem Gemeinderat war er Fraktionsvorsitzender der SPD, Mitglied im Ältestenrat, schließlich ein verlässlicher Gutachter im Gutachterausschuss. Als „Vordenker“ hat er sich um die Weiterentwicklung und die Zukunft der Gemeinde Remshalden viele Gedanken gemacht. In der Bürgerschaft wurde er als konsens- und kompromissfähig wahrgenommen. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur lag ihm ebenso am Herzen wie ökologische Belange. Dazu zählt der Faulturm mit der anschließenden energetischen Verwertung der Gase zu Wärme und Strom in der Kläranlage. Auch die Gründung des Remstalwerks mit seinen Sparten Wasser, Strom, Gas und der Straßenbeleuchtung in vier Kommunen, war ihm ein großes Anliegen. Als Gymnasiallehrer war er auch stets dem Sport verbunden. Auch an der Fusion von VfL Grunbach und SV Geradstetten war er beteiligt.

Mit Wolfgang Läpple ging im Juni 2021 ein profunder Verwaltungskenner von Bord, nachdem er als Mitglied der CDU-Fraktion beinahe 17 Jahre dem Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender oder als dessen Stellvertreter beigewohnt hatte. Als Kenner öffentlicher Verwaltung war er über die gesamte Zeit Mitglied im Verwaltungsausschuss, im Technischen Ausschuss und der Haushaltsstrukturkommission der Gemeinde Remshalden. Als Gutachter agierte er im Gutachterausschuss. Für die Belange der Gemeinde setzte er sich auch bei der Gartenschau ein. Als stellvertretender Ehrenamtlicher Bürgermeister trug er maßgeblich zur Entlastung des Bürgermeisters bei.

Als „Mann der Kirche“ ist er in der Bürgerschaft weit über die Grenzen von Remshalden bekannt. Von 1988 bis 1997 war er Vorsitzender des CVJM Grunbach. Darüber hinaus pflegt er die Mitgliedschaft und Kontakte zu den beiden Museen in Remshalden, Zeichen seiner tiefen Heimatverbundenheit. Seine persönliche Überzeugung als Christ sowie die für Sie damit verbundenen Ämter und Ehrenämter prägen sein Denken und Handeln. Dabei zeichnen ihn Fleiß und Beharrlichkeit besonders aus. Im Rahmen der Städtepartnerschaften liegt ihm die im Erzgebirge gelegene Stadt Elterlein besonders am Herzen.

Roland Schanbacher war über 17 Jahre Mitglied des Gemeinderats Remshalden. Großer kommunalpolitischer und verwaltungsrechtlicher Sachverstand waren seine besonderen Stärken. In der Bevölkerung erfreute er sich großer Akzeptanz und Beliebtheit. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihn bei der letzten Kommunalwahl abermals zum Stimmenkönig gewählt. Im Rahmen seiner früheren beruflichen Tätigkeit als Richter am Verwaltungsgericht hat er sich ein fundiertes Wissen auf vielen Rechtsgebieten erworben. Vor allem zu baurechtlichen Themen waren seine fachlichen Expertisen und Einschätzungen von großem Wert für die Verwaltung. Als Schwabe zeichnet ihn aus, dass er nicht mit seinen Fachkenntnissen wuchert, sondern gerne und spontan berufliche Erfahrung und Lebenserfahrung einbringt. Nicht verwunderlich also, dass er sowohl im Technischen Ausschuss als auch im Ältestenrat engagiertes Mitglied war und als versierter Sachpreisrichter im Wettbewerb „Grunbacher Höhe“ tätig wurde. Als kommunale Einrichtung war ihm stets das Freibad wichtig. Die Grundversorgung der Bevölkerung und die Neue Mitte und deren Chancen waren einige seiner kommunalpolitischen Schwerpunkte. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass die Hochwassergefahrenkarte 2016 des Landes Baden-Württemberg seinen Plänen zur Weiterentwicklung in die Quere kam. In seiner Freizeit ist Roland Schanbacher in vielen Vereinen aktiv. Auch dort schätzt man seine Persönlichkeit, sein Engagement und seine Schaffenskraft. Trotz der Vielfältigkeit seiner Aktivitäten hat sich Roland Schanbacher doch seine „Unaufgeregtheit“ bewahrt. Mit der ist er auch weiterhin zum Wohl der Gemeinde aktiv.