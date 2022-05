Viertägiges Festprogramm zum 125. Geburtstag der SV Remshalden: Sport, Festakt, Party, Ausklang

Von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, feiert die Sportvereinigung Remshalden ihr 125-jähriges Bestehen mit einem mehrtägigen Festprogramm. Der erste Tag ist für den Sport reserviert: An Christi Himmelfahrt lädt die SVR alle Remshaldenerinnen und Remshaldener ein, ihre Sportabteilungen kennenzulernen und sich miteinander in den verschiedenen Disziplinen zu messen. In der Jahnhalle und bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz wird ein „10-Kampf“ veranstaltet, bei dem Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene in der Zeit zwischen 10 und 17.30 Uhr zehn verschiedene Spiel- und Sportstationen durchlaufen.

Wettlauf mit Riesenskiern und eine Tischdennis Ballmaschine

Beispielsweise gibt es den Wettlauf mit Riesenskiern, Schussübungen auf Minifußballtore, Zielwerfen und eine Tischtennis-Ballmaschine. Jeder Teilnehmer kann am Glücksrad Preise gewinnen. Die besten drei Sportler erhalten Hauptpreise im Wert von 50, 100 oder 125 Euro. Für Essen vom Grill und kühle Getränke sorgt die Handballabteilung. Es wird um Anmeldung gebeten unter www. sv-remshalden.de/zehnkampf.

Beim offiziellen Jubiläumsfestakt am Freitag, 27. Mai, werden etwa 500 geladene Gäste erwartet, darunter Vertreterinnen und Vertreter des Turngaus Rems-Murr, des Schwäbischen Turnerbunds und des Württembergischen Landessportbunds. Um 17 Uhr startet der Abend mit einem Sektempfang, der Bewirtung durch das Vereinsrestaurant La Fontana.

Um 18 Uhr folgen der Key-Note-Speaker Werner Tiki Küstenmacher und Ehrungen langjähriger Ehrenamtlicher der SVR. Die Showtanzgruppe „Delight“ und die Leistungsgruppe der Rope-Skipper, beides Gruppen der SVR, treten auf, die Schulamtsband Backnang (SABB) begleitet den gesamten Festakt mit Funk und Soul. Die Moderation übernimmt SWR-Redakteur Jürgen Klotz. Teilnehmen können nur geladene Gäste, die Veranstaltung ist nichtöffentlich.

Am Samstag, 28. Mai, von 20 bis 1 Uhr feiert die Sportvereinigung eine große Geburtstagsparty in der Grunbacher Jahnhalle mit erwarteten 800 Besuchern. An den Plattentellern wechseln sich die drei DJs Themis, Andi und Marco ab. Partygäste dürfen sich freuen auf einen Cocktailstand sowie Wein, Bier und alkoholfreie Getränke an der Bar und eine Fotobox für Selfies. Kulinarisch erwartet die Partygänger „Pinsa“ des Vereinslokals La Fontana. Eintrittskarten gibt es für 12,50 Euro im Vorverkauf in Grunbach in den Geschäften Schreibfuchs und Optik Neuwirth sowie in der OIL Tankstelle in Geradstetten. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.

Ökumenischer Gottesdienst

Den Jubiläumsausklang bildet am Sonntag, 29. Mai, um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst bei gutem Wetter draußen vor der Jahnhalle mit anschließendem Frühschoppen mit dem Musikverein Harmonie Geradstetten und Weingütern aus Remshalden und Umgebung. Die Bewirtung übernimmt wieder das Vereinsrestaurant La Fontana, außerdem gibt es Kaffee und selbst gemachte Kuchen (auch zum Mitnehmen), organisiert von der SVR-Abteilung Fitness und Tanz. Beim Ausklang werden die drei Hauptpreise des „10-Kampfs“ überreicht.

Möglich macht das viertägige Jubiläumswochenende ein tatkräftiges Team aus 17 ehrenamtlichen SVR-Mitgliedern, die seit rund zwei Jahren das Festprogramm planen, sowie die großzügige finanzielle Unterstützung durch Remshaldener Unternehmen. Hauptsponsoren sind die Kreissparkasse Waiblingen, Schnaithmann Maschinenbau GmbH, Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG, Riker Wohnbau + Immobilien GmbH und die Klingele Paper & Packaging Group. Außerdem unterstützen 40 weitere Unternehmen die Jubiläums-Party.