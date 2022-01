Die Nachricht von der Schließung der Volksbankfiliale in Geradstetten hat viele Kunden sehr verärgert. Zum einen, weil sie die Information sehr kurzfristig und ausschließlich per Infozettel an der Filialentür erreichte. Zum anderen, weil die Schließung viele Geradstettener vor enorme Probleme stellt. Gerade, wer altersbedingt nicht mehr so recht mobil ist, wird die Filialschließung herb zu spüren bekommen.

Als Rollator-Fahrer zum Bank-Mobil?

Aufwendig ist es für diese