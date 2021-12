Die Filiale der Volksbank an der Raiffeisenstraße in Geradstetten ist ab sofort geschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Schließung der Filiale nicht betroffen, da es sich um eine Selbstbedienungsfiliale handelt, in der nur Automaten aufgestellt und keine Berater vor Ort waren. Die Geräte werden nun zügig abgebaut, damit das Gebäude an die neuen Besitzer übergeben werden kann.

Die Kundinnen und Kunden können in die Filiale an der Schulstraße 2 in Grunbach ausweichen.