Volksbank-Kunden in Geradstetten können bald Kreissparkasse-Automaten nutzen

Die Kunden der Volksbank Stuttgart können ab Sonntag, 1. Mai, die Geldautomaten in der Selbstbedienungsfiliale der Kreissparkasse Waiblingen in Geradstetten nutzen. Zudem wird hier ein Kontoserviceterminal der Volksbank installiert.

Seit Januar mussten Kundinnen und Kunden in Nachbarfilialen ausweichen

An der Oberen Hauptstraße 8 bis 10 in Grunbach kooperieren die Kreissparkasse und die Volksbank nun, nachdem die ehemalige Filiale der Volksbank Ende 2021 verkauft und der Geldausgabeautomat infolgedessen abgebaut wurde. Deshalb mussten die Kunden der Genossenschaftsbank zuletzt in benachbarte Filialen ausweichen.

Kritik aus Remshalden kam in Stuttgart an

Daraufhin hatte Volksbank-Beirat Roland Schanbacher mit Unterstützung von Beiratskollegin Nina Mayerle Kritik geübt. Der Tenor: Mit den Filialschließungen in den ländlichen Bereichen werde die Genossenschaftsidee ad absurdum geführt.

Auch Bürgermeister Reinhard Molt hatte sich mit Unterstützung des Gemeinderates an die Volksbank gewendet. Dies mit dem Ziel, einen Automaten zurück in den Remshaldener Teilort zu holen, um zumindest eine Rest-Infrastruktur zu erhalten – schließlich sei das die Aufgabe einer als Genossenschaft fungierenden Bank.

Außerdem kritisierte er damals die kurzfristige Information der Kunden mittels eines schriftlichen Aushangs an der Filiale.

Bürgermeister Reinhard Molt ist mit Entwicklung zufrieden

Kurz nach der Nachricht zur Banken-Kooperation in Geradstetten nun die Nachfrage an den Bürgermeister: „Ist das Endergebnis jetzt zufriedenstellend?“

Reinhard Molt nickt und freut sich sehr, dass mit der Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Volksbank nun wieder eine wohnortnahe Versorgung der Geradstettener und Hebsacker Einwohner durch beide großen Banken möglich ist. „Das war zuletzt einfach ein Riesendefizit.“