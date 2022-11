Volkstrauertag in Remshalden-Grunbach: Welt wurde durch Krieg verändert

Zusammen mit Schülern der Realschule Remshalden, MdL Petra Häffner und dem Posaunenchor Grunbach hat Bürgermeister Reinhard Molt zu einer Feierstunde zum Volkstrauertag eingeladen. In diesem Rahmen rief er dazu auf, auch der aktuellen Kriegsopfer zu gedenken. „So viel Krieg, Vertreibung und persönliches Leid unserer Tage hat diese Erde noch nie erlebt. Unsere globale Situation bereits an den Rändern von Europa ist unsicherer denn je. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat unsere Welt und unsere Weltanschauung schlagartig verändert. Wir leben in unsicheren Zeiten, dies war vor einem Jahr so noch nicht vorstellbar.“

Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag haben am Sonntag in etlichen Gemeinden im Kreis stattgefunden.