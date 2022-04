Katy Maas' Oma ist 83 Jahre alt und wohnt eigentlich in Odessa. Alleine. Ihr Ehemann ist schon lange tot und auch der spätere Partner ist vor kurzem gestorben - an Corona. Jetzt plagt sie das nächste Elend. Der Krieg. Der eine Sohn in München, der andere in Kiew, die Enkelin in Frankfurt. Weg wollte Alla Maas aus ihrer Heimat, in der sie seit Jahrzehnten lebt, zunächst trotzdem nicht.

„Das Schicksal wird schon entscheiden“, sagte sie immer. Allerdings: Die zwei jungen Frauen, die sich