Vorerst kein Jugendgemeinderat in Remshalden mehr: Wie es jetzt weitergeht

Es hatte sich abgezeichnet: Für eine Neuwahl des Remshaldener Jugendgemeinderats gibt es zu wenige Bewerber. Laut dem Ersten Beigeordneten der Gemeinde, Markus Motschenbacher, wollten sich lediglich fünf Kandidaten zur Wahl stellen. Mindestens elf wären nötig gewesen, um ein vollständiges Gremium zu stellen. „Deswegen konnten wir die Wahl nicht durchführen“, so Motschenbacher. Die Gemeinde will das Thema nun vorerst ruhen lassen. Aber: „Wir überlegen, im Herbst, wenn das neue Schuljahr beginnt, die Werbetrommel noch mal aktiv zu rühren, um noch einmal einen Anlauf zu starten“, so Motschenbacher.

In der Zwischenzeit werde man sich mit den fünf austauschen, die jetzt Interesse gehabt hätten, und mit ihnen darüber sprechen, „welche Themen sie spannend finden und anpacken wollen und wie wir vielleicht weitere junge Menschen für unseren Jugendgemeinderat begeistern können“. Daran, dass der bisherige Rat nichts bewirkt habe, könne es nicht liegen, meint Markus Motschenbacher. „Der Jugendgemeinderat hat während seiner Amtszeit einiges vorangebracht.“

Graffiti-Wände an Sporthallen

Eines der sichtbarsten Projekte des ersten Remshaldener Jugendgemeinderats, der 2021 zusammenkam, sind die Flächen an öffentlichen Gebäuden, die zur künstlerischen Gestaltung, also zum Beispiel für Graffiti, freigegeben worden sind. So sind etwa an der Sporthalle in der Goethestraße in Grunbach-Süd oder an der Stegwiesenhalle großflächige Kunstwerke entstanden. Gemeinsam mit dem Weinstädter Jugendgemeinderat veranstalteten die Remshaldener Rätinnen und Räte im Sommer 2022 das Holi-Festival mit 350 Gästen in Weinstadt. Der Antrag, ein freies, öffentliches WLAN-Netz bei der Stegwiesenhalle und im Freibad einzurichten, wird derzeit noch von der Gemeindeverwaltung bearbeitet.

Vasilios Penteridis, der Pressesprecher des Jugendgemeinderats, sagte im März gegenüber unserer Zeitung: „Es gibt immer noch Jugendliche in Remshalden, die nicht wissen, dass es einen Jugendgemeinderat in Remshalden gibt.“ Zudem würden viele denken, „dass wir als junge Menschen sowieso nichts erreichen können“. Der 21-Jährige meint aber: „Ohne den JGR wird auf die Jugend nicht gehört.“

Markus Motschenbacher weist in dem Zusammenhang aber auch auf die Änderung des Kommunalwahlrechts hin, die der Landtag erst vor wenigen Tagen, am 29. März, beschlossen hat. Eine Neuerung darin: Das Mindestalter für die Wählbarkeit in kommunale Gremien, also zum Beispiel den Gemeinderat, wird von 18 Jahre auf 16 Jahre abgesenkt. Und schon ab 18 sind junge Menschen jetzt als Bürgermeister wählbar.