Üblicherweise ist der Platz vor dem Remshaldener Rathaus wie leer gefegt - am Montagabend haben sich hier aber rund 80 Menschen getroffen, um gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Verabredet hatte man sich per Telegram-Chatgruppe und Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen am Pflegeheim vorbei, an der Realschule entlang, an verschiedenen Supermärkten vorbei und zurück zum Rathaus. Etwa eine Dreiviertelstunde war die Gruppe – diesmal nach Anmeldung –