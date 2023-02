Wahl zum Jugendgemeinderat in Remshalden: Kurz vor Schluss erst drei Kandidaten

Ist der erste Remshaldener Jugendgemeinderat auch schon wieder der letzte? In zwei Tagen, am Donnerstag, 2. März, endet die Bewerbungsfrist für die Wahl für das Gremium, die Ende März zum zweiten Mal stattfinden soll – aber es gibt erst drei Bewerbungen. Warum, das sei ihm "ein bisschen schleierhaft", sagt Jugendhausleiter Matthias Wiedenmann. Es sei schließlich manches gelaufen und erreicht worden. Bürgermeister Reinhard Molt sagt: „Ich will den Jugendgemeinderat nicht in der zweiten Legislaturperiode beerdigen.“ Dieser sei ihm wichtig.

Sollten sich keine elf Bewerber finden, um die elf Sitze im Jugendgemeinderat zu füllen, dann sollte es aus seiner Sicht auf jeden Fall noch mal einen weiteren Versuch geben. Und in der Zwischenzeit könne man die Bewerber, die es gebe, auch regelmäßig einbeziehen und anhören, um die Belange der Jugend aufzunehmen.

Reinhard Molt: "Vieles zuwege gebracht"

„Die erste Amtszeit des Remshaldener Jugendgemeinderats hat sich mehr als bewährt, die haben wirklich vieles zuwege gebracht“, sagt Reinhard Molt. Eines der sichtbarsten Projekte sind die Flächen an mehreren öffentlichen Gebäuden, die zur künstlerischen Gestaltung, also zum Beispiel für Graffiti, freigegeben worden sind. So sind etwa an der Sporthalle in der Goethestraße in Grunbach-Süd oder an der Stegwiesenhalle großflächige Graffiti-Werke entstanden. Gemeinsam mit dem Weinstädter Jugendgemeinderat, der seit vielen Jahren erfolgreich etabliert ist, veranstalteten die Remshaldener Rätinnen und Räte das Holi-Festival mit 350 Gästen im Sommer 2022 in Weinstadt.

Der Antrag, ein freies, öffentliches WLAN-Netz bei der Stegwiesenhalle und im Freibad einzurichten, wird derzeit noch von der Gemeindeverwaltung bearbeitet.

Digitalisierung, Breitbandausbau, Straßenbeleuchtung an Treffpunkten

Auch über solche Anträge und Projekte, die sie gegenüber dem Gemeinderat der Erwachsenen vertreten und durchbringen mussten, hinaus, konnten die Jugendgemeinderäte kommunalpolitisch vereinzelt ihre Stimme erheben. So waren zwei Vertreter, Vasilios Penteridis und Marcel Hagenmüller, im Gemeinderat, als dort über den Haushalt abgestimmt und beraten wurde. Sie mahnten, ihrer Generation und der ihrer Kinder nicht nur Schulden zu hinterlassen, und baten, bestimmte Themen wie die Digitalisierung und den Breitbandausbau weiterzuverfolgen und die Straßenbeleuchtung an Treffpunkten wie dem Skaterplatz weiter auszubauen.

„Unsere erste Amtszeit sehe ich als gelungen an“, sagt Vasilios Penteridis“, der Pressesprecher des Jugendgemeinderats. Er meint jedoch auch, er habe das Gefühl, dass die Tätigkeit und die Erfolge „zu wenig Jugendliche erreicht haben“. Denn: „Es gibt immer noch Jugendliche in Remshalden, die nicht wissen, dass es einen Jugendgemeinderat in Remshalden gibt.“ Zudem würden viele denken, „dass wir als junge Menschen sowieso nichts erreichen können“.

Der 21-Jährige meint aber: Der Jugendgemeinderat sei wichtig, weil man in Remshalden und auch anderswo junge Menschen nur so repräsentieren könne. „Ohne den JGR wird auf die Jugend nicht gehört.“ Es sei außerdem schwerer, „als einzelne Person einen Vorschlag oder eine Veränderung durch den Gemeinderat“ zu bringen, als wenn es aus einer Gruppe komme, „die von den eigenen Leuten“ demokratisch dafür gewählt sei.

Gremium soll Belange der Jugend vertreten

Auch die Gemeindeverwaltung schreibt in einer Pressemitteilung zu der Frage, wieso jemand kandidieren sollte: „Na, weil man nirgends die Belange der Jugend in Remshalden besser vertreten kann als in diesem Gremium! Wer hierzu schon konkrete Ideen und Vorschläge hat, ist also genau richtig. Außerdem hat man die Möglichkeit, kommunalpolitische Erfahrung zu sammeln, um sich auch in Zukunft politisch zu engagieren. Denn nirgends ist Politik greifbarer und Ergebnisse so schnell sichtbar wie vor Ort in der Kommunalpolitik.“

Der erste Remshaldener Jugendgemeinderat war aus einer Initiative einer Gruppe Jugendlicher um Alexander Siopidis und Maik Schäzle hervorgegangen. Im Frühjahr 2021 kam der Rat zum ersten Mal zusammen. Alexander Siopidis ist jetzt 21 Jahre und kandidiert nicht mehr. Er sei von einigen Gemeinderatsfraktionen gefragt worden, ob er bei den Kommunalwahlen 2024 für ihre Listen kandidieren möchte, erklärt er auf Nachfrage.

Außerdem sei er seit Jahren ehrenamtlich sehr eingespannt. „Und ich möchte, bevor ich mein Studium beende, noch mal ein Jahr etwas mehr Zeit für mich haben und mein Studium so gut wie möglich abschließen.“ Maik Schäzle ist bereits aus dem JGR ausgeschieden, weil er zum Studium nach Karlsruhe gezogen ist.

Schwierigkeiten, Nachrücker zu finden

Durch Wegzüge für Ausbildung, Studium oder Job könnten immer wieder Jugendgemeinderäte zwischendurch ausfallen, sagt Sozialarbeiter Matthias Wiedenmann. Deswegen brauche man eigentlich mehr als elf Kandidaten für die elf Sitze, damit welche nachrücken könnten. Außer Maik Schäzle sei ein weiteres Mitglied schon vorzeitig ausgeschieden. Doch auch sei es schwierig gewesen, unter den ursprünglichen Kandidaten zwei Nachrücker zu finden.

Jetzt höre er von vielen Jugendlichen, die er anspreche, ob sie kandidieren wollen: Sie hätten sehr viel mit der Schule zu tun. Wiedenmann meint allerdings: „Der Zeitaufwand wäre nicht so gigantisch.“ Dass aus dem bestehenden Rat niemand mehr antrete, sei nicht ungewöhnlich: „Eigentlich ist das Ganze darauf ausgelegt, dass es einen Wechsel gibt.“

Matthias Wiedenmann hofft jetzt, dass sich kurz vor Bewerbungsschluss noch ein paar Kandidaten melden. Falls nicht, müsse man sich überlegen, wie man weitermache und ob vielleicht eine weitere Verlängerung der Bewerbungsfrist noch etwas bringe. Eigentlich war die Frist schon am 23. Februar abgelaufen, wurde dann aber noch einmal verlängert bis zum 2. März.

„Ich finde den Jugendgemeinderat ganz, ganz wichtig“, sagt Bürgermeister Reinhard Molt. „Mir ist es sehr wichtig, dass wir die Jugendvertretung haben.“

Matthias Wiedenmann meint: Sollte wirklich kein neuer Rat zustande kommen, müsse man sich in der Gemeinde überlegen, welche anderen Formen der Jugendbeteiligung man schaffen könne.