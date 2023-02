Warum das Barbu Burger House in Remshalden jetzt auch Pizza und Döner verkauft

Vor einem knappen Jahr, im März 2022, hat Hüseyin Hatay in der Grunbacher Ortsmitte sein „Barbu Burger House“ eröffnet. Auf der Karte: Burger mit selbst gemachten Fleisch-Pattys, dazu passende Beilagen, Chicken Nuggets, Cocktails und Milchshakes. Jetzt erweitert er das Angebot um Pizza und Döner – womit es im 6000-Einwohner-Dorf Grunbach den dritten Dönerladen gibt. Da mag man sich fragen: Muss das sein? Hatays Döner hat den beiden Wettbewerbern jedoch etwas voraus.

Die Angebotserweiterung um den Drehfleischspieß liegt für den 45-jährigen Korber nah. „Ich komme aus der Döner-Branche“, sagt er. Er hat schon vorher einen Imbiss damit betrieben und er hatte zusammen mit seinem Vater eine Firma, in der sie selbst Döner-Spieße herstellten und vertrieben. „Ich habe damit viel Erfahrung.“

„So ein großer Laden nur mit Burgern – das ist zu wenig“

Hatay sitzt an einem Tisch in seinem „Barbu Burger House“. Insgesamt 80 Sitzplätze gibt es hier auf zwei Etagen, mit Blick durch große Fenster auf die Grunbacher Ortsdurchfahrt, auch ein paar Außensitzplätze gibt es. An diesem Nachmittag mitten in der Woche ist kein Gast da. „So ein großer Laden nur mit Burgern – das ist zu wenig“, sagt Hüseyin Hatay. Das hat sich für ihn über das erste Jahr seit der Eröffnung hinweg herausgestellt.

Eigentlich, so hatte er zu Beginn erklärt, hatte er bewusst keinen Döner ins Angebot genommen, eben weil solche Imbisse schon zahlreich in Grunbach und auch in der Umgebung vorhanden waren – aber eben noch kein Burger-Restaurant. Es laufe auch nicht schlecht, meint er jetzt, aber eben nicht gut genug. Und in den vergangenen drei, vier Monaten seien die Gästezahlen noch mal zurückgegangen. Vielleicht sei Grunbach auch einfach zu klein für ein Burger-Restaurant, überlegt er. In einer Stadt wie Schorndorf, Winnenden oder Waiblingen wäre es vielleicht anders.

Deswegen also nun auch Pizza und Döner, die wohl eher als Burger auch mal im Vorbeigehen auf die Hand mitgenommen werden. Seit dem 1. Februar hat Hüseyin Hatay den Döner-Spieß hinter der Theke im Restaurant. „Das Fleisch mache ich selber“, sagt er. Er kauft dafür Rindfleisch, mariniert es selbst – „nach Familienrezept“, wie er wirbt – und schichtet es in Scheiben auf den Spieß. Damit hat er ein Alleinstellungsmerkmal in Grunbach und hebt sich überhaupt von den meisten Dönerbuden ab, die Spieße aus gepresstem Hackfleisch haben.

Barbu Burger Haus: 6,50 Euro für einen Döner

Mit 6,50 Euro für einen Döner im Fladenbrot liegt das „Barbu Burger House“ preislich zwar über den beiden anderen Anbietern in Grunbach, aber generell im guten Durchschnitt oder sogar etwas darunter, 7 Euro für einen Döner sind in Waiblingen oder Schorndorf zum Beispiel durchaus üblich geworden. Für einen selbst gemachten Spieß aus Fleischscheiben seien 6,50 Euro ein guter Preis, sagt Hüseyin Hatay. Mit einem fertig eingekauften Hackfleisch-Döner könne man seinen nicht vergleichen.

Auch vegetarische Varianten von Pizza, Döner und Burger auf der Karte

Neben dem Klassiker im Fladenbrot gibt es im „Barbu Burger House“ auch Döner im dünnen Yufka-Fladen, Dönerteller, Dönerbox oder Lahmacun, das heißt, türkische Pizza, außerdem Pide, gefülltes Brot, in verschiedenen Ausführungen. Und dazu eben eine Auswahl an weiteren Pizzen, darunter auch eine vegetarische Variante. Auch Veggie-Döner, Falafel und Halloumi (Grillkäse) und einen Veggie-Burger hat Hüseyin Hatay für alle, die kein Fleisch essen wollen, auf der Karte. Alle Gerichte kann man sich auch nach Hause liefern lassen.

Auch Firmen beziehungsweise deren Mitarbeiter gehören laut Hüseyin Hatay zu den Kunden, die sich Essen liefern lassen. Zum Beispiel seien die Burger bei Stihl in Waiblingen beliebt, dort arbeiten zwei Brüder von ihm.

Im Sommer hatte Hüseyin Hatay auch einen Straßenverkauf mit Eis. Sechs Sorten waren im Angebot, dieses Jahr sollen noch ein paar mehr dazukommen, sagt er.