Warum die Straßenbeleuchtung in Remshalden derzeit manchmal tagsüber an ist

Schon seit Januar läuft im Remshaldener Ortsteil Geradstetten der Umbau der Straßenlampen auf LED-Technik. Im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats gab es nun einem Bericht der Gemeinde zufolge aus allen Fraktionen Lob für die Umstellung. Auch in der Bürgerschaft werde sie positiv gesehen. Allerdings wundern sich manche, dass die Beleuchtung gerade auch tagsüber immer wieder angeschaltet ist. Im Verwaltungsausschuss kam die Frage nach dem Grund aus den Reihen der CDU-Fraktion.

Die Antwort ist ganz einfach. Das Remstalwerk, das die Straßenbeleuchtung betreibt, hat nach eigener Aussage mehrfach mit Pressemitteilungen, Artikeln im Mitteilungsblatt, auf seiner Website und auf Facebook darüber informiert: Es sei „nötig, die Funktion der neuen Lampen zu überprüfen. Dazu kann die Beleuchtung gebietsweise auch einmal tagsüber probehalber angeschaltet sein.“

Umrüstung dauert noch an

Wie lange der Umbau der Lampen auf LED-Technik noch dauern wird, dazu kann das Remstalwerk keine genauen Angaben machen. „Das Ende ist uns nicht bekannt, weil unser Dienstleister das Vorgehen organisiert“, sagt Pressesprecher Steffen Kraus auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die SPD-Fraktion regte im Verwaltungsausschuss noch an, die Leuchten mit einem QR-Code zu versehen, so dass Schäden oder Mängel direkt ans Remstalwerk übermittelt werden können. Bürgermeister Molt will diese Anregung weitergeben. Er merkte an, dass die einzelnen Leuchten bereits mit Zahlencodes versehen sind und diese dem Remstalwerk bei Beschädigungen gemeldet werden können. So könne direkt zugeordnet werden, um welche Leuchte es sich handelt.

Störung oder Ausfall melden

Wer eine Störung oder einen Schaden an einer Straßenlampe oder sogar einen großflächigen Ausfall melden will, hat dazu mehrere Möglichkeiten: