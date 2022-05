Warum ein Elektroauto kaufen? Ein Remshaldener berichtet von seinen Erfahrungen

Wenn Peter Bauer an einer Tankstelle vorbeifährt und den Dieselpreis bei 1,45 Euro sieht, dann freut er sich, dass er damit nichts mehr zu tun hat. Seit Ende April fährt der 75-Jährige elektrisch und tankt meist relativ günstigen Ökostrom direkt über eine kleine Box an seiner Garagenwand. 5000 Kilometer ist er seither schon mit seinem auf vier Jahre geleasten Mercedes EQC 400 gefahren. Das Elektroauto überzeugt ihn in jeder Hinsicht – vom finanziellen Aspekt bis zum Fahrgefühl. Begrenzte Reichweite, lückenhafte oder inkompatible Ladeinfrastruktur? Ja, kann ärgerlich sein, aber für einen gewöhnlichen Autofahrer wie ihn im Alltag kein Problem, meint der Remshaldener.

Peter Bauers Entscheidung für ein Elektroauto liegt voll im Trend. Mehr als 10 000 Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb sind im Rems-Murr-Kreis Stand Ende Juli 2021 zugelassen. Das sind zehnmal mehr als noch vor fünf Jahren. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum wurden 40 000 Fahrzeuge mit reinem Verbrennungsmotor zugelassen. „Das brummt“, sagt auch Gabriele Laxander, die Geschäftsführerin des Remstalwerks, zur Nachfrage nach Ladeanschlüssen für E-Fahrzeuge.

Die Gründe für den Umstieg: Warum ein Elektroauto?

Peter Bauer hat sich schon länger mit dem Gedanken an den Kauf eines Elektroautos beschäftigt. Als dann seine E-Klasse nach 13 Jahren guten Diensten altersschwach wurde, war für ihn irgendwann klar: Elektrisch muss es sein. „Es war schon der Umweltgedanke“, sagt er zu den Beweggründen. Irgendwann müsse man mal anfangen mit dem Klimaschutz. Wenn alle das immer aufschöben, dann passiere nie was.

Davon abgesehen haben ihn aber auch die Technik und alles andere überzeugt. Bei einer Probefahrt in seinem EQC 400 macht er deutlich, warum. Von seinem Wohnort in Grunbach aus rollt er erst mal bergab. Er zeigt auf das digitale Display am Armaturenbrett. Neben der Tempoanzeige wird dort nicht wie in Autos mit Verbrennungsmotor die Drehzahl angezeigt, sondern der aktuelle Verbrauch. Bergab fällt die Nadel unter null. Das heißt: Das Auto verbraucht gerade nicht nur keinen Strom, die Batterie wird sogar aufgeladen.

Dann biegt Peter Bauer auf die Auffahrt zur B 29 ein und drückt aufs Gas. Die Verbrauchsnadel schnellt hoch, die Insassen werden in die Sitze gedrückt. Dabei aber verblüffend: Kein Motor röhrt und dröhnt, nichts vibriert – die Beschleunigung ist im Auto so gut wie geräuschlos. „Es ist ein sehr angenehmes Fahren“, sagt Peter Bauer. Er hat auch sein Fahrverhalten geändert: „Ich fahre viel relaxter.“ Wo er früher seinen Diesel schon auch mal „getreten“ habe, würden ihm jetzt 120 Stundenkilometer auf der Autobahn reichen.

Aber: Die Reichweite ist doch viel geringer als beim Benziner oder Diesel

380 Kilometer weit kommt Peter Bauer laut Herstellerangaben im besten Fall mit seinem Elektroauto. Ja, sagt er, der alte Diesel sei mit einer Tankfüllung 700 Kilometer weit gekommen. Aber: „Wenn man mal ehrlich zu sich selber ist: Wie viel Prozent im Jahr bin ich im 50-Kilometer-Umkreis unterwegs?“ Seine Antwort: fast ausschließlich.

Die zwei bis drei weiten Fahrten im Jahr, wenn er etwa in den Urlaub fahre – „Da muss ich mich halt vorher informieren.“ Sprich: Er muss die Fahrt planen, vorher schauen, wo Ladepunkte liegen, an denen er stoppen und Strom tanken kann.

Ladeinfrastruktur verbesserungswürdig

Trotzdem sei diese Situation natürlich ärgerlich, sagt Peter Bauer. Die Ladeinfrastruktur in Deutschland sei auf jeden Fall dringend verbesserungswürdig. Ein Beispiel: Kürzlich hat der 75-Jährige eine Fahrt nach Leipzig geplant, mit Zwischenstopp in Bayreuth. Also guckte er: Wo kann ich in Bayreuth mein Auto hinstellen zum Laden, während ich in der Stadt unterwegs bin? Das Problem ist: Man kann nicht einfach an jede Ladestation fahren, weil es viele unterschiedliche Anbieter und Systeme und jeweils verschiedene Ladekarten dafür gibt, die man für das Bezahlen braucht.

Wo nun seine Energy-to-go-Karte funktioniert, war nicht so leicht herauszufinden. Er hätte sich dafür eine App aufs Smartphone installieren müssen, die die Ladestationen in Oberfranken anzeigt – ein bizarrer Provinzialismus, den Bauer als einen „Rückfall in die Steinzeit“ bezeichnet. Letztendlich suchte er sich dann einfach eine Station der EnBW, von der er wusste, dort kann er laden, obwohl diese keine besonders günstige Lage hatte.

Vorbild Norwegen: "Ein Traum"

Ganz anders hat es Bauer kürzlich bei einem Urlaub in Norwegen erlebt – wo er nicht mit dem Auto hingefahren ist, aber gesehen hat: „Überall Autos ohne Auspuff.“ Zuletzt war dort jedes zweite neuzugelassene Auto ein Elektro-Auto. Und die Ladeinfrastruktur: „Ein Traum.“

Wichtiger ist aber in jedem Fall die Wallbox zu Hause für Peter Bauer, so heißt der kleine Kasten, der an der Wand bei seinem Autostellplatz hängt und über den er per schwarzem Kabel seinen EQC 400 tankt. Hat er die 80-Kilowattstunden-Batterie (kWh) komplett leer gefahren, dann braucht sie sieben bis acht Stunden, bis sie mit den elf Kilowattstunden, die die Wallbox bringt, wieder aufgeladen ist. Die Box könnte zwar mehr, bis zu 22 kWh, werde aber gedrosselt auf elf kWh. Nur diese Leistung ist über die KfW förderfähig.

Zu Hause reiche das, meint Peter Bauer, da könne er das Fahrzeug ja über Nacht gut für acht Stunden aufladen. Aber unterwegs brauche es unbedingt noch mehr Schnelllade-Infrastruktur. Da seien auch 22 Kilowattstunden zu wenig. Seine 80-kWh-Batterie müsse er da vier Stunden laden: „Das muss unterwegs in einer halben Stunde passieren.“

Welche Formalitäten sind für die eigene Elektromobilität nötig?

Nachholbedarf gibt es in Sachen E-Mobilität nach Peter Bauers Erfahrung derzeit auch noch im Bereich der Beratung, die er an vielen Stellen als unzureichend empfand. Oft habe er nur zu hören bekommen: „Schauen Sie ins Internet.“ Er hatte das Gefühl, dass einerseits das Wissen zum Thema teilweise fehlt, teilweise aber auch das Engagement, dass jemand „für das Thema brennt“.

Wer einen Ladepunkt für sein Elektroauto einrichten will, der muss das beim örtlichen Netzbetreiber anzeigen. Bei einer Leistung von mehr als sieben Kilowatt gibt es eine Genehmigungspflicht. In Remshalden ist dafür das Remstalwerk zuständig. „Wir prüfen dann unser Netz und sagen, ob es geht oder nicht“, sagt Willi Krieger, Assistent der Geschäftsführung beim Remstalwerk. Meist gehe es darum, dass der Anschluss eines Hauses oder einer Garage nicht geeignet sei, sagt Geschäftsführerin Gabriele Laxander. „Wir beraten dann auch“, sagt sie und helfe, Lösungen zu finden, wie man die richtigen Voraussetzungen herstellen könne.

Förderantrag bei der KfW

Gibt das Remstalwerk sein Okay für den Ladepunkt, dann braucht man einen Elektriker, der den Anschluss und die Wallbox installiert. Und ganz wichtig: rechtzeitig einen Förderantrag bei der KfW stellen. „Das funktioniert im Internet sehr einfach“, sagt Peter Bauer. Das Geld von der KfW kam auch schnell. 5100 Euro erhielt er als Klimabonus für den Autokauf ausgezahlt, dazu weitere 900 Euro Förderung für die Wallbox. Und nicht zu vergessen den Bonus von 2500 Euro, der gleich beim Händler vom Kaufpreis abgezogen wurde.

Finanziell hält Peter Bauer sein Auto auf jeden Fall auch für einen Gewinn. Zehn Jahre lang zahlt er dafür keine Kfz-Steuer. Auch die Wartungskosten eines E-Fahrzeugs sind geringer. Und: Mit seinem Ökostromtarif beim Remstalwerk fürs Laden zu Hause kommt Peter Bauer, gerechnet mit dem Verbrauch von knapp 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer laut Herstellerangaben, auf Kosten für den Strom von 5,28 Euro auf 100 Kilometer.

Diesel und Benzin deutlich teurer

Ein vergleichbarer Verbrenner wie der GLC 220 d von Mercedes ist in der Anschaffung zwar günstiger, landet aber bei einem angenommenen Dieselpreis von 1,35 Euro bei Spritkosten von 7,69 Euro auf 100 Kilometer (wieder mit Herstellerangaben gerechnet). Und klar ist: Diesel und Benzin werden noch teurer werden, nicht zuletzt durch die steigende CO2-Steuer.

Zwar sind die Preise bei öffentlichen Schnellladestationen teils auch gesalzen und liegen bei bis zu 80 oder 90 Cent pro Kilowattstunde. Aber das dürfte für einen großen Teil der Autofahrer, die nicht viel beruflich mit ihrem Fahrzeug unterwegs sind, keine große Rolle spielen, weil sie vor allem zu Hause laden. Richtig interessant wird das Elektroauto für jemanden, der eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Hausdach hat und damit Ökostrom zum Nulltarif in seine Batterie fließen lassen kann.

Was ist in fünf oder zehn Jahren?

Der finanzielle Aspekt sei vielschichtig, sagt Christian Schäfer vom ADAC Württemberg zu dem Thema. Man müsse bei der Kaufentscheidung auf jeden Fall langfristig denken und abwägen: Was ist in fünf oder zehn Jahren? Die Entwicklung weg vom Verbrenner sei vorgezeichnet, die Hersteller hätten den Ausstieg aus der Technik geplant.

Irgendwann werde man auch an den Punkt kommen, sagt er, an dem sich in jeder Hinsicht die Rahmenbedingungen für einen Verbrenner deutlich verschlechtern. „Die Infrastruktur der Tankstellen, die wird sich sukzessive verschlechtern“, sagt er. Das Problem, das heute noch die E-Fahrzeug-Besitzer haben, nämlich die Frage „Wo tanke ich?“ – das könnte irgendwann das Los der Diesel- oder Benziner-Fahrer sein.