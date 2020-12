Wessen Kinder in die Schule oder in den Kindergarten gehen, der muss momentan jederzeit damit rechnen, dass der Nachwuchs coronabedingt nach Hause geschickt werden muss. So geschehen auch an der Grundschule Grunbach, wo in der vergangenen Woche einige Schülerinnen und Schüler nicht mehr in den Präsenzunterricht kommen konnten.

Nachdem zwei Schüler in unterschiedlichen Klassen an der Grundschule Grunbach positiv auf das Coronavirus getestet wurden, mussten die zwei betroffenen Klassen