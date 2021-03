Corona kostet so einiges: unbefangenen Kontakt mit der Familie, mit den Freunden. All die vielen kleinen Dinge, die das Leben bunt und fröhlich machen, sie fehlen. Straßenfeste, Urlaubsfahrten, Geburtstagsfeiern, Konzertbesuche, die Liste ist endlos, die Dinge darauf unbezahlbar. Allerdings: So manche Rechnung muss eben doch beglichen werden. Die Gemeinde Remshalden hat im Jahr 2020 allein für Masken und Schutzmaterial, für Desinfektionsmittel, Home-Office-IT, Schutzwände und Ähnliches