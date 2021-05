Wegen Arbeiten am Gasnetz: Ortsdurchfahrt Grunbach für Monate gesperrt

Seit diesem Montag, 3. Mai, blockiert eine Baustelle der Netze BW den Verkehr auf der Grunbacher Ortsdurchfahrt. Der Grund sind, wie die Gemeinde Remshalden mitteilt, Sanierungsarbeiten am Gastnetz auf einer Strecke von rund 400 Metern im Bereich der Stuttgarter Straße, Hausnummer 14 bis 53. Bis Ende Oktober sollen die Bauarbeiten dauern.

Es ist dafür eine Vollsperrung der Stuttgarter Straße notwendig. Die innerörtliche Umleitung ist laut Gemeinde ausgeschildert: über die Rommenhöller-, Bahnhof- und Alfred-Klingele-Straße.

Investition von 375.000 Euro ins Gasnetz

Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt, um die Beeinträchtigungen für die Anwohner zu minimieren,wie es in der Pressemitteilung heißt. Rund 375.000 Euro investiert demnach die Netze BW durch diese Baumaßnahme in das Grunbacher Gasnetz.