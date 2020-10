Wegen Warnstreik: Kita in Remshalden bleibt am 07. Oktober zu

Von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst ist nach Aussage der Remshaldener Gemeindeverwaltung auch die Kleinkindbetreuung in der Grunbacher Schulstraße betroffen. Sie bleibt diesen Mittwoch komplett geschlossen. Die Eltern wurden laut der Verwaltung am Montagabend informiert. Eine Notbetreuung werde nicht angeboten, da die Unterbringung der Kinder in anderen Einrichtungen coronabedingt schwierig ist und kein Elternteil einen dringenden Bedarf angemeldet habe.

Wie berichtet, bleibt auch in Winterbach das Kinderhaus in der Lerchenstraße wegen des Streiks am Mittwoch geschlossen. Auch der Schafacker-Kindergarten ist vom Streik betroffen, hier werden aber nach Aussage der Winterbacher Verwaltung Notgruppen angeboten.