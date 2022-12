Weihnachtsbaum aus Remshalden: Was eine Nordmanntanne bei Christian Frank kostet

Christian Frank ist unter die Christbaumzüchter gegangen. Und darüber ist er richtig froh. „Ich wollte schon immer meine eigenen Bäume haben“, berichtet er. Schon im Frühjahr hat er deshalb die Kultur von Rainer Engelhorn übernommen. Er hatte lange Jahre oberhalb von Rohrbronn das weihnachtliche Grün gehegt und gepflegt. Nun also kümmert sich Unternehmer, Wengerter und Gemeinderat Frank um die zahlreichen Nordmanntannen.

Am beliebtesten: Baum in Wohnzimmergröße - um die zwei Meter

Zu kaufen gibt’s die Bäume aus der eigenen Baumschule ab Donnerstag an der Kelter Remshalden sowie vor dem Hofladen in Grunbach. Dort haben Frank und seine Frau schon in den vergangenen Jahren Tannen verkauft. Aus dem Welzheimer Wald und einer ihnen gut bekannten Zucht im Schwarzwald kamen die Nadelträger bisher ausschließlich.

Ab dieser Saison gibt’s nun zusätzlich Deckreisig, einzelne Zweige zur Deko und die ersten geschlagenen Exemplare aus der eigenen Baumschule. Der Großteil der Tannen, die Frank im Angebot hat, ist derzeit aber noch zugekauft.

Weil der vorherige Züchter in den vergangenen Jahren nicht mehr so viel an der Schonung gearbeitet hatte, sieht’s nämlich aktuell in dem kleinen Wäldchen mit wohnzimmergroßen Bäumen eher mau aus. Wer aber noch für einen großen Festsaal auf der Suche ist, könnte in Franks Kultur momentan bestens fündig werden.

Wie die Preise liegen? Grundsätzlich orientiere man sich in der Branche an 25 Euro pro laufendem Meter Nordmanntanne. „Trotzdem haben wir auch Zwei-Meter-Bäume für unter 30 Euro“, erklärt Frank. Besonders hübsche Tannen könnten aber auch mal über 50 Euro kosten.

Tannenbaumkultur: Anpflanzen mit System

Aber an die Zukunft ist gedacht: Der nadelige Nachwuchs steht schon in den Startlöchern beziehungsweise im Boden. Bereits im Frühjahr hat der Grunbacher aufgeforstet. In etlichen Reihen wurzeln nun die noch winzig kleinen Bäumchen und wachsen dem Weihnachtsfest 2030 entgegen. „In den kommenden Jahren werden wir nach und nach viele Reihen Tannen pflanzen.“

Aber nicht alle Flächen wird er mit einem Mal bepflanzen. Schließlich hilft es nichts, wenn alle Bäume gleichzeitig die richtige Größe erreichen. Eine funktionierende Tannenbaumzucht bringt jedes Jahr eine bestimmte Menge an Bäumen hervor, die anderen dürfen weiterwachsen.

Baumzucht schluckt reichlich Wasser

Und klar, damit die Sprösslinge auf dem Feld ordentlich Wurzeln bilden können, brauchen sie ausreichend Wasser. Eine Wasserleitung gibt’s so weit draußen aber nicht. Und so hat Frank im Sommer rund 50.000 Liter mit dem Traktor den Berg hinaufgebracht und durch Schläuche geleitet, mit denen er die Pflanzen tröpfchenweise bewässerte.

Natürlich kostet solch ein Vorgehen auch Energie und schluckt reichlich Flüssigkeit in einer Zeit, in der sommers die Böden vor Trockenheit teils aufreißen. Das ist ihm klar. Dennoch ist er davon überzeugt, dass es nachhaltiger ist, Bäume aus dem eigenen Flecken zu verkaufen als solche, die teils lange Strecken hertransportiert werden müssen.

Frank hat zahlreiche Ideen für seine Tannenbaum-Schonung

Bis Frank auf den Zukauf von Bäumen aus anderen Schonungen nicht mehr angewiesen ist, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn es aber so weit ist, hat er schon jetzt viele Ideen im Köcher, von denen er noch längst nicht alle preisgibt. Womöglich könnten Firmen hier Weihnachtsfeiern ausrichten und deren Mitarbeiter vor Ort einen Baum aussuchen?

Vielleicht könnten, wenn die kleinen Bäumchen noch größer sind, auch Schafe zur Beweidung einziehen? Vieles sei denkbar, wenn die Kultur wieder auf Vordermann gebracht ist.

Bäume werden gehegt und gepflegt

Vorerst aber muss das Gelände mitsamt seiner Einzäunung wieder ertüchtigt werden. Der Boden rund um die neuen Stämmchen muss frei und locker gehalten werden. Immerhin können hier die Geräte aus dem Weinbau eingesetzt werden. Den Boden hat Christian Frank zudem mit Kalk aufgearbeitet. Das hilft, den richtigen pH-Wert für die Bäume zu halten. Flächen, die neu bepflanzt werden, müssen durchgefräst und aufgelockert werden.

Und auch sonst optimiert man im Hause Frank immer weiter an der möglichst nachhaltigen und ökologisch vertretbaren Tannenbaumproduktion. Eine weitere wichtige Entscheidung hat der Grunbacher außerdem getroffen: Er wird die Tannen in größerem Abstand zueinander pflanzen, als es nötig wäre. „Wir wollen nämlich rundum wunderschöne Bäume.“

Im Laden gibt's reichlich regionale Produkte zu kaufen

Dass Christian Frank irgendwann einmal Wengerter sein würde, zusammen mit seiner Frau Bäume, Obst, Gemüse und Gebranntes verkaufen würde, war nicht immer klar. Ursprünglich, so berichtet er’s, hatte er vor rund 20 Jahren eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker gemacht, um unabhängig vom elterlichen Weinbau-Betrieb zu arbeiten.

Dann aber wuchs er doch immer mehr in den Weinbau hinein, begann die Arbeit zu lieben, übernahm den Hof später, pachtete neue Flächen dazu. Es kam der Anbau von eigenem Obst dazu: Kirschen, Stachelbeeren, Äpfel und Co bauen sie selbst an. Dazu stellt er in der eigenen Brennerei Destillate her. Seine Frau Sandra eröffnete schließlich noch den Hofladen im Herzen von Grunbach.

Baumverkauf startet am Donnerstag

Der Laden, in dem es auch Gemüse, Salate, Mühlenprodukte und Eier zu kaufen gibt, ist montags bis samstags von 8 bis 12.30 Uhr, donnerstags zudem von 16 bis 18 Uhr und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 8. Dezember beginnt der Baumverkauf an der Kelter an der Schorndorfer Straße 55. Von 9 bis 17 Uhr ist der Stand geöffnet. Zudem sind Franks Bäume beim Hofladen Am Hirsch 1 in Grunbach zu bekommen.