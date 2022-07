Weltgarten Remshalden: Ein besonderes Kleinod lockt alle Generationen

Der Sommerflieder duftet, die Bienen berauschen sich an blau-lila Borretschblüten und der Bambus schießt in die Höhe. Sommer im Weltgarten. Andere Pflanzen lassen aber schlapp ihre Blätter hängen. Die Hitze, die derzeit enorm ist, setzt den Pflanzen im Weltgarten reichlich zu. Die Helfer schaffen es kaum, die Pflanzen mit ausreichend Wasser zu versorgen. Und das obwohl Ursula Zeeb und ihrer Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich täglich mit dem Gießen abwechseln.

Das Wasser schleppen sie in Kannen aus dem nahen Zehntbach heran. Und der wird auch immer flacher, berichtet Ursula Zeeb. Noch im vergangenen Jahr sei der Wasserspiegel doppelt so hoch gewesen. Und auch sonst sind die Auswirkungen der Hitze überall im Garten zu sehen: Der Boden ist rissig, Unkraut zupfen ist teils unmöglich, weil tiefe Wurzeln im Boden fest verkeilt sind. So manche Blume kommt kaum über 40 Zentimeter Höhe hinaus, obwohl sie sonst staudenartig wuchert.

Weltgarten: Wenn der BUND mit der Gemeinde ein schönes Projekt startet

Und trotz alledem ist es auch in diesem Jahr eine besondere Welt östlich des Bürgerparks, die vor wenigen Jahren noch eine sumpfige Wiese war. Hier, zwischen Geradstetten und Grunbach, der neuen Remshaldener Mitte, ist seit mittlerweile elf Jahren das duftende Kleinod zu finden.

Wie es dazu kam? Ursula Zeeb muss schmunzeln, wenn sie diese Geschichte erzählt. Damals war sie kein Mitglied des Gemeinderates, aber immer wieder mit der Verwaltung in Kontakt, weil sie auch zu dieser Zeit die Interessen des BUND vertrat. Naturgemäß gab’s dabei doch eher Konflikte als Süßholzraspelei. Und so schlug der damalige Bürgermeister Norbert Zeidler vor, doch einmal etwas Schönes miteinander zu machen. Und da fiel Ursula Zeeb gleich ganz viel ein. Aber nachdem Zeidler die Idee zum Weltgarten gehört hatte, war er schon Feuer und Flamme.

Liebevoll abgekupfert

Sie selbst hatte einen solchen Garten im Rahmen einer Ausstellung der evangelischen Kirchengemeinde Heilbronn gesehen und nach Absprache mit den dortigen Verantwortlichen liebevoll abgekupfert. Schnell waren etliche Remshaldener gefunden, die große Freude daran hatten, sich ebenfalls zu beteiligen.

Unter anderem Werner Auracher. „Als ich die Pläne dann gesehen habe, war mir klar, dass das eine richtig gute Sache wird“, berichtet er heute. Und er kommt ganz ins Schwärmen, wenn er daran denkt, wie gerne die Remshaldener helfen, wenn der Weltgarten Unterstützung braucht. Außer dem harten Kern von einem halben Dutzend Weltgarten-Helfern habe noch so ziemlich jeder, den man um Hilfe gebeten habe, sofort mit angepackt.

Remshaldener: Unglaublich hilfsbereit

Mal ist’s ein Landwirt, der unkompliziert die Weltgartenwiese mitmäht und sogar das geschnittene Gras abtransportiert. Mal ist’s der Förster, der einen gewünschten Totholzbaum andernorts ausbuddeln und im Weltgarten wieder einsetzen lässt. Und auch sonst sei’s wirklich unglaublich, wie hilfsbereit alle sind, wenn es um den Weltgarten geht.

Dann und wann veranstaltet auch eine große Firma mal ein Teambuilding-Event im Weltgarten - für die denkt sich Ursula Zeeb dann gern hilfreiche Arbeiten aus. „Die schaffen dann ordentlich und hinterher gehen sie lecker essen.“ Auch die finanziellen Unterstützungen der Gemeinde, der Sparkasse und eines bekannten Drogeriemarktes tun jedes Mal gut. Wenngleich die Weltgarten-Initiatorin betont, dass der Garten ein echtes Low-Budget-Projekt ist. Weil sich eben so viele Menschen so gerne freiwillig einbringen in den Garten.

Hier lernen alle Altersklassen Neues über Fauna und Flora

Und der ist auch anderen eine Wohltat. Etliche Remshaldener kommen regelmäßig her und tanken auf. In den vergangenen zwei Jahren war’s coronabedingt eher ruhig, was Veranstaltungen betrifft, aber seit diesem April geht’s wieder richtig rund. „Zweimal die Woche kommen sicher Schulklassen oder Kindergärten zu uns“, berichtet Ursula Zeeb.

Dann gibt’s kleinere naturpädagogische Einheiten, je nachdem, was die Kinder gerade in der Schule lernen. Und ansonsten gibt’s in dem Weltgarten wirklich viel zu entdecken: Zum einen natürlich, wo welche Pflanzen wachsen oder herkommen. Die Beete des Gartens entsprechen den Umrissen der Kontinente. Darin sind dann die jeweiligen Pflanzen zu finden.

Von Löwen und Fröschen

Aber dann ist da auch viel über die einheimische Flora und Fauna zu lernen. Im eigenen Teich wohnen Frösche, die sich je nach Jahreszeit auch lautstark bemerkbar machen. Beim Insektenhotel zeigen sich dann und wann Ameisenlöwen und auf dem extra gesetzten toten Baum, halten Greifvögel Ausschau, Insekten nutzen ihn als Lebensraum.

Am Wochenende, 23. und 24. Juli, wird nun gefeiert. Das inzwischen elfte Jubiläum. Zum runden Geburtstag konnten pandemiebedingt schließlich keine Feiern stattfinden. Dann sind außerdem der Eisenbahnclub und das Streuobstwiesenmobil im Garten zu Gast und bauen ihre Anlagen im Weltgarten auf. Natürlich sind auch die Gärtnerinnen und Gärtner vor Ort und erklären ihren Besuchern mit großer Leidenschaft die Anpflanzungen und alles drum herum.