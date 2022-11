Weshalb der Haupteingang am Grunbacher Friedhof abgesperrt ist

Seit im Frühjahr eine Frau auf dem unebenen Pflaster im Haupteingangsbereich des Grunbacher Friedhofs gestürzt ist und sich verletzt hat, ist die große Zugangstreppe abgesperrt.

Die Stufen sind teils eingesunken, die Sandsteinplatten weisen erhebliche Versätze auf. Seit der Sperrung der Treppe verwenden die Besucher des Friedhofs die Lkw-Zufahrt als Haupteingang.

Trockene Sommer haben Grundwasserspiegel gesenkt

Vermutlich, so nimmt's auch Jürgen Hammer, Sachgebietsleiter Hochbau, an, wurden die Natursteinplatten durch die Wurzeln der Bäume auf dem Vorplatz ungleichmäßig angehoben. Wesentlichen Anteil an dem Zustand des Portals aus den 70er Jahren dürften aber vor allem die trockenen Sommer haben, schätzt er. „Wenn der Grundwasserspiegel sinkt, bewegt sich alles, und das ist das Ergebnis.“

Eine schnelle Reparatur war angesichts der voraussichtlichen Kosten nicht umsetzbar. Immerhin rund 180.000 Euro sind für die Sanierung der Treppe und des Vorplatzes wohl nötig. Im Investitionsplan für die Jahre 2023/24 ist deshalb ein entsprechender Betrag aufgelistet.

Hammer erklärt vor Ort, was gemacht werden könnte, um die aktuelle Übergangslösung einer mit Flatterband abgesperrten Treppe zu beenden: Weil die Treppe mit ausschließlich kleineren Reparaturen nicht wieder herzustellen sei, müsste sie komplett erneuert werden. Dann könnte man sich einen Weg bis zum Eingangstor vorstellen, links und rechts wären Grasflächen denkbar.

Erneute Versiegelung nicht mehr erstrebenswert

Versiegelt werden soll die Fläche jedenfalls voraussichtlich nicht mehr. Schließlich brauche man den Bereich vor dem Friedhof eigentlich kaum, da die Aussegnungshalle nur aus dem Inneren des Friedhofes heraus begehbar ist. Hier halten sich auch die Gäste von Beerdigungen hauptsächlich auf.

Eine andere Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, wäre es, so erklärt's Hammer, auf eine Treppe zu verzichten und den großzügigen Eingangsbereich komplett zu schließen. Dann könnten die angrenzenden Rabatten verlängert, der aktuelle Vorplatz zu einer Wiesenfläche werden. Ob die Bäume auf dem Vorplatz erhalten werden können, müsse im Rahmen einer Standfestigkeitsprüfung festgestellt werden.