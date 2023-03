Weshalb in Grunbach am Mittwoch (15.03.) die Ortsdurchfahrt gesperrt ist

Die Verwunderung war am Mittwochvormittag (15.03.) bei manchen Remshaldenern groß, Denn an der Reinhold-Maier-Straße in Fahrtrichtung Geradstetten war frühmorgens eine Umleitung eingerichtet, die Durchfahrt gesperrt.

Warum ist die Straße gesperrt?

Was sind die Gründe dafür? Wir haben bei der Gemeindeverwaltung nachgefragt. "Die Reinhold-Maier-Straße ist heute in Fahrtrichtung Geradstetten gesperrt, da der Bauhof Pflegearbeiten an einer kommunalen Grünfläche durchführt", antwortet Pressesprecher Gardijan Wenger. "Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist es daher erforderlich, den Verkehr halbseitig umzuleiten."

Lange müssen die Grunbacher indes nicht mit der Sperrung leben. "Die Umleitung wird am heutigen Nachmittag wieder aufgehoben, sobald der Bauhof die Pflegearbeiten abgeschlossen hat", so Wenger.