Wichtigstes Ziel: Ukrainische Kinder fit für Regelschule in Remshalden machen

„Guten Morgen, Frau Marczynski“, rufen acht Kinder im Chor. Dann wird’s erst mal wieder unruhig. Im Stuhlkreis sollen die Kinder von ihren Wochenenden berichten. Das ist zum einen deshalb besonders, weil das Sprechen vor anderen immer ein wenig aufregend ist.

Dann aber auch deshalb, weil die Kinder dieser kleinen Klasse allesamt erst seit wenigen Monaten Deutsch sprechen. Da wird auch mal mit Händen und Füßen erklärt, gegenseitig versuchen sich die Kinder zu helfen, die richtigen Wort zu finden.

Die Vorbereitungsklasse an der Grundschule Geradstetten gibt es erst seit März 2022. Vornehmlich Kinder aus der Ukraine sind mit dabei, aber auch ein Kind aus Eritrea, eins aus Syrien. Manche sind erst sieben Jahre alt, andere schon zehn.

Hilfreich: Polnisch als sprachliche Brücke

Lehrerin Claudia Marczynski spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Polnisch. Das ist dem Ukrainischen in vielerlei Hinsicht ähnlich – und so kann sie etliches von dem verstehen, was die Kinder in ihrer Muttersprache sagen.

Aber auch umgekehrt kann sie manches so leichter erklären. Und wenn die sprachliche Brücke mal nicht funktioniert, gibt es immer noch das Tablet mit seinem Übersetzungsprogramm. Das klappt immer.

Also: „Was hast du am Wochenende gemacht?“, fragt die Lehrerin. Über viele Erklärungen, Nachfragen und Übersetzungen wird klar: Ein Mädchen war krank, ein anderes hat Freundschaftsbändchen geknüpft, zwei haben sich zufällig im Freibad getroffen, ein Junge hat mit seiner Familie einen Geburtstag gefeiert. Hört sich eigentlich an wie ganz normale Grunschüler-Wochenenden. Ist es aber nur bedingt.

Aus der Ukraine geflohen

Viele von ihnen sind mit ihren Müttern aus der Ukraine geflohen, eines der Kinder ist erst vor drei Wochen in Remshalden angekommen. Hier holen sie erst mal Luft, genießen ein Stück sorgenfreies Leben.

Größtenteils kommen die Kinder in der Schule gut klar, findet Claudia Marczynski. Manchmal allerdings sind ihre Schützlinge auch bedrückt, wirken traurig. Fragt sie nach, gibt’s ab und an auch schwere Antworten. Klar: Der plötzliche Verlust der Heimat, die weite Entfernung von geliebten Familienmitgliedern und Freunden, das alles macht die kleinen Herzen schwer.

Eltern kümmern sich verlässlich ums schulische Engagement

Und trotz alldem findet die Pädagogin es enorm, mit welchem Ehrgeiz die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben erledigen, sich auch die Eltern um die schulischen Leistungen ihrer Kinder kümmern. „Schule hat bei ihnen einen sehr hohen Stellenwert.“ Die Mütter, die ja meist alleine mit ihren Kindern hier sind, seien sehr dahinter her, dass die Kinder sich auch anstrengen.

„Aktuell arbeiten wir viel am Wortschatz“, erklärt Marczynski. Farben, Zahlen, Körperteile werden benannt. Hilfreich sei, dass die Kinder in der Ukraine schon sehr früh Englisch lernen. Auf diese Weise haben sie die lateinische Schrift schon kennengelernt und können die Laute gut umsetzen. Einzig bei „sp“, „st“ und „ei“ haben viele von ihnen noch Probleme.

Fit für die Regelklasse werden

Es gehe jetzt zuallererst darum, die Kinder fit für die Regelklassen zu machen. In die dürfen sie jeden Tag zwei Stunden hineinschnuppern. Um Nähe zum schulischen Stoff zu bekommen, um die künftigen Mitschülerinnen und Mitschüler kennenzulernen. Aber auch um eine geballte Ladung deutscher Sprache und der hiesigen Schulregeln abzubekommen.

Schließlich ist das Ziel klar: Die Kinder sollen, so bald es möglich ist, in Regelklassen wechseln. Ob es aber dazu kommt, und wie lange die Familien tatsächlich noch hier sind, ist völlig unklar.

Jeder liefert so gut ab, wie er kann.

Im Anschluss an ihren Gesprächskreis sollen die Kinder die Freizeitaktivitäten dieses Wochenendes aufmalen. Wer kann, soll auch noch etwas dazu schreiben. „Manche werden nur malen, andere nur einzelne Worte schreiben“, weiß Claudia Marczynski. Aber das ist okay.

Sie weiß, dass sich alle in ihrer kleinen, besonderen Klasse bemühen, bestmöglich abzuliefern.