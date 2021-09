Wenn sich Steffen Gehring in den Büros der Zentralverwaltung der Klingele Papierwerke in Remshalden umschaut, sieht er wieder mehr Kollegen als in den vergangenen Monaten. „Es sind aber immer noch viele Mitarbeiter im Home-Office, an den Arbeitsplätzen, bei denen es möglich ist. Rund die Hälfte unserer Büroarbeitsplätze vor Ort ist zurzeit belegt“, so der Leiter Finanz- und Rechnungswesen und Mitglied der Geschäftsleitung. Er ist überzeugt, dass die Corona-Pandemie den Arbeitsalltag