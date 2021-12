Wahrlich empört ist Bürgermeister Reinhard Molt darüber, was im Bürgerpark und am Zehntbach vor wenigen Tagen vorgefallen ist. Erst vor wenigen Wochen pflanzten Spenderinnen und Spender dort junge Setzlinge ein, weil ein oder mehrere unbekannte Täter dort immer wieder Bäume zerstören. Nun wurden, wie die Gemeinde am vergangenen Wochenende feststellte, drei der Bäume zerstört. Wieder einmal. Bei der genauen Begutachtung stellte die Verwaltung diese Woche zudem fest: Das Ausmaß des Schadens