Bei den Kindergartenplätzen geht es in vielen Gemeinden knapp zu, davon können Eltern oft ein Lied singen. Um die Kinderbetreuung langfristig zu planen und sicherzustellen, müssen Gemeinden eine Kindergartenbedarfsplanung erstellen. So ist das auch in Remshalden dieses Jahr wieder geschehen. Wir haben uns angeschaut, wie es momentan um die Betreuungssituation in der Gemeinde bestellt ist, und mit Christine Kullen, Hauptamtsleiterin bei der Verwaltung, darüber gesprochen, wie die Situation